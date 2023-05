/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Oseka hostili v dalším kole krajského přeboru nevyzpytatelné Trhové Sviny. Nenechali se zaskočit a připsali si další výhru.

Fotbalový KP: Osek - Trhové Sviny. | Foto: Jan Škrle

TJ Osek - Trhové Sviny 4:1 (2:0)

Branky: 6. a 68. Hoch, 40. Němeček, 50. J. Říský - 49. Kodras. ŽK: 2:4 (Carda a J. Říský - Chromčák, Tomek, Popovič a Kodras). Rozhodčí: Kollmann - Němec, Herzog. Diváci: 100.

Sestava Oseka: Vojta - Němeček, Krejčí, Carda (74. Maroušek), Martin Čapek - Šrámek, Hoch - Sigmund, J. Říský, Hodnedl (68. Matěj Čapek) - D. Říský (84. Zelenka).

Trenér Oseka Luboš Vašica měl po několika duelech, kdy musel lepit sestavu, kádr prakticky kompletní. Na hře to bylo hned znát. "Řekl bych, že jsme byli celý zápas lepším týmem a byla to jen otázka proměněných šancí. Za stavu 4:1 jsme ubrali, zatáhli se a soupeř pouze nakopával dlouhé balony. Až na dva momenty, kdy nám to tam propadlo, jsme to vzadu zvládli dobře. Celkově je výhra zasloužená. Jednu branku jsme dali ze hry, tři po standardkách. Byly to prodloužené balony po náběhu do vápna. Soupeř navíc bránil dost laxně, takže jsme měli v šestnáctce dost prostoru. Měli jsme šancí ještě podstatně více, skóre mohlo být pro soupeře ještě horší. Ale tři body máme, ty jsou pro nás moc důležité," hodnotil utkání trenér Vašica.