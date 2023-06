/FOTOGALERIE/ Předposlední kolo fotbalové I.B třídy přineslo derby mezi Dražejovem a béčkem Junioru Strakonice. A šlo ještě o dost.

Fotbalová I.B třída: Dražejov - Junior Strakonice B. | Foto: Jan Škrle

TJ Dražejov - Junior Strakonice B 2:1 (2:1)

Branky: 5. Matas Jan, 7. Bračok Michal - 38. Baloušek Jiří.

Jasné bylo, že vítěz utkání se definitivně v soutěži zachrání. To se podařilo Dražejovu. Béčko Strakonic tak ještě musí zabrat v posledním kole. Jede do Vlachova Březí. O záchranu bojuje s dalšími soupeři ze Strakonicka, a to Bavorovem (jede do Husince) a Cehnicemi (hostí Střelské Hoštice).

V Dražejově fotil Jan Škrle.