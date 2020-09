Blatná - Protivín 1:5 /0:3/. Za domácí snižoval Kubiš na 1:3.

Sestava Blatné: Chlanda - Bláha, Benedikt, Rozhoň, Machovský - Říha, Hlaváč, Zahrádka, Mišiak,Kubiš - Šimůnek. střídali Sýkora, Prokopec,Hrádek F.

"Z naší strany to byl další zápas na ručník. Nevím, co mám hodnotit, když se nám vůbec nic nedařilo. Zamíchali jsme posty v sestavě a nebylo to nic platné. Ve 13. minutě to bylo 0:2 a hosté sympatickým výkonem vyhráli zaslouženě," komentoval výsledek asistent trenéra Blatné Václav Palivec.