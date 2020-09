V dalším kole fotbalové I.B třídy hostilo béčko Oseka spolufavorita ze Čkyně. Drama nakonec vyhráli hosté.

Fotbalová I.B třída: Osek - Čkyně 3:4. | Foto: Jan Škrle

Osek B - Čkyně 3:4 (1:0). Domácí přečkali v úvodu šance soupeře a šli do vedení, které udrželi až do přestávky. Ve druhém poločase byli hosté odměněni na svou aktivitu vyrovnávacím gólem. Domácí však čekali na svou šanci, která opravdu přišla. Dostali se do vedení 2:1 a deset minut před koncem dokonce 3:1. Ale ani to nakonec nestačilo. Hostující Fiedler totiž v rozmezí od 90. do 94. minuty nastřílel tři branky a hosté výsledek dokonale otočili.