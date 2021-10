V desátém kole fotbalové I. B tříby přivítalo béčko Junioru Strakonic v okresním derby Cehnice. V případě výhry se mohlo dotáhnout na bod za vedoucí Lhenice.

Fotbalová B třída: Junior Strakonice B - Cehnice 1:1. | Foto: Jan Škrle

Domácí nastupovali k utkíní v pozici favorita. V utkání si také vytvořili více šancí, ale nakonec se se soupeem o body podělili. Junior šel do přestávky s náskokem jedné branky, ale ten hned v úvodu druhé části ztratil. Měli jsme vyhrát, je to pr nás ztráta dvou bodů," komentoval utkání zkušený domácí kanonýr Petr Baloušek a dodal: "Na druhé straně, kdo by na začátku čeka, že budeme druzí."