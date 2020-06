Suverén podzimní části nedohraného okresního přeboru Strakonicka měl našlápnuto k postupu do I.B třídy. Anulované fotbalové soutěže mu však vystavily stopku.

V Bavorově na začátku dubna zavládl smutek, ale postupně se po kraji začalo šuškat, že některé oddíly tým do krajských soutěží nepostaví a tím by se mohlo dostat i na hráče Sokola Bavorov. Pro jistotu zaslali Bavorovští přihlášku i do I.B třídy a nakonec to vyšlo, Sokol bude v další sezoně hrát její B skupinu.

A postup se má samozřejmě oslavit. Na bavorovském hřišti se v sobotu odpoledne sešli všichni hráči, kteří se o postup zasloužili, a užili si vítěznou cestu na valníku ze hřiště ulicemi Bavorova až na náměstí. Zde nemohla chybět ani postupová kašna a všeobecné veselí "odnesl" koupelí i řidič traktoru.

A tak popřejme Bavorovským, ať jim to v tom kraji kope.