Junior Strakonice – Dražice 1:1 (0:0). 82. (PK) P. Hovorka – 91. (PK) Štecher.

V první třicetiminutovce se do gólových šancí nikdo nedostával. Hosté však měli převahu a kopali dost rohů. První větší šanci ke vstřelení gólu měli ve 35. minutě, když po rohovém kopu Hojda hlavou dal vedle. Další měli o minutu později, kdy Štecher napálil z dvaceti metrů břevno. To bylo vše v prvním poločase co se týče brankových příležitostí.

Druhý poločas začal ve stejné režii hostí . V 59. minutě Štecher prošel ve vápně přes dva hráče a střelu z blízka Lízal vykryl. V 65. minutě jsme měli my příležitost, když Sládek prošel do vápna, ale přihrávka před branku nenašla adresáta. To samé se odehrálo v 70. minutě, kdy pro změnu Nosek prošel do vápna a místo střely zvolil přihrávku, ale nepřesnou. Na druhé straně se hosté prokombinovali do vápna a Kromkovu střelu Lízal vyrazil na rohový kop. V 80. minutě si Funda hodil balon do vápna, kde byl faulován a nařízenou penaltu Hovorka proměnil ve vedoucí gól – 1:0. Když už se zdálo, že získáme tři body, tak v nastaveném čase jsme faulovali my ve vápně a nařízenou penaltu Štecher také proměnil a srovnal tak na konečných 1:1.

Sestava Junioru: Lízal – Peroutka, Šimek, Říha, M. Kostka – Čapek, Funda – Zoubek (88. Buranský), Sládek (73. Novotný), Němeček (46. Nosek) – Hovorka.

Jiří Cibulka