Fotbalisté Junioru Strakonice vstoupili do sezony zbytečnou porážkou s Rudolfovem. Nezopakovali kvalitní výkony z přípravných duelů a neproměnili ani ty největší šance.

Fotbalový KP: Strakonice - Rudolfov.

Junior Strakonice – SK Rudolfov 0:1 (0:1)

Branka: 19. Tlamsa. ŽK: 2:1 (Váchal, Lízal – Pouzar). ČK: 0:1 (59. Hajný). Rozhodčí: Šťastný – Němec, Kollmann. Diváci: 120.

Sestava Junioru: Lízal – Váchal, Fajtl, Legdan Smola – Kubeš (65. Kafka), Horník (74. Třeštík), Zahrádka, Stöger – Bílý – Tipanic (46. Máška).

Premiéra u Junioru Strakonice trenérovi Přemyslu Šroubovi zhořkla. Jeho svěřenci, kteří tolik hýřili aktivitou v přípravných zápasech, tentokrát hráli zakřiknutě a neprosadili se v koncovce. Vrcholem zmaru byla neproměněná penalta.

„Prohráli jsme, takže nejsem ani trochu spokojený. Hlavně první poločas jsme prospali. Hráči od začátku chodili, nebylo tam žádné nasazení. Vůbec jsme neběhali a soupeř mohl hrát v chůzi. Do šancí jsme ho sice nepouštěli, ale udělali jsme obrovskou chybu, minuli gólmanem balon a prakticky si dali vlastence, když jsme Rudolfovu darovali gól do prázdné brány. Ani to nás nenakoplo a i zbytek poločasu jsme odehráli v poklidném tempu, jako by se nic nedělo,“ komentoval první dějství trenér Strakonic.

Po změně stran se domácí více tlačili do šancí, kopali penaltu, hráli přesilovku, ale ani na bod to nestačilo. „V poločase jsme to oživili, vystřídali a celý druhý poločas soupeře tlačili. Vytvářeli jsme si šance, ale zahodili i penaltu. Zkrátka jsme doplatili na koncovku a na prohospodařenou první půli. V poslední minutě jsme ještě mohli vyrovnat, odrazilo se to od tyče, ale nic z toho nebylo,“ shrnul druhou půli Přemysl Šroub a dodal: „Prostě totálně smolný zápas, ale je to tím, jak jsme k tomu přistoupili. Hrálo se úplně jinak než v přípravě. Tam jsme běhali, lítali s daleko běhavějšími soupeři. Rudolfov to hrál chytře a my si s tím neporadili. Hráči zkrátka nepodali takový výkon jako v přípravě a body jsme si nezasloužili. Soupeř si výhru zkušeně pohlídal. Rudolfov zkrátka vyhrál z ničeho a potvrdilo se, že Strakonice na tohoto soupeře neumí.“

Fotbalisty Junioru čeká v dalším kole KP okresní derby v Oseku. Hraje se v sobotu 19. srpna od 17 hodin.