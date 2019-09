A právě hráči Střelských Hoštic si o uplynulém víkendu doma poradili se soupeřem ze Stach. Do vedení se dostali ve 41. minutě z penalty Šefčíkem. Soupeře definitivně zlomili kolem 60. minuty, kdy vstřelili opět Šefčíkem a poté Rejškem další dva góly. Soupeř již jen v závěru korigoval z penalty. Střelské Hoštice si po šesti zápasech drží třetí místo tabulky.

V okresním souboji hostili fotbalisté Volyně poslední béčko Oseka. Svou roli favorita zvládli a vyhráli 3:0, když všechny tři góly dal R. Slavík. Volyňští si tak polepšili na páté místo tabulky, naopak béčko Oseka zůstává přikované na jejím dnu.

V dalším okresním souboji zavítali do Cehnic hráči Dražejova. Ani jeden z celků nemá bodů na rozdávání a šlo tak o hodně. Utkání rozhodla jediná branka hostujícího Petra Cibulky. Dražejov si odvezl všechny tři body, což posunulo tým na desáté místo tabulky. Naopak Cehnice po této porážce klesly na místo jedenácté.

Obrat o první body lídra tabulky ze Čkyně se chtěli pokusit fotbalisté Bělčic. To se nepodařilo. Do vedení šli v prvním poločase hosté, ale hned po změně stran srovnal stav Karel Hanzlík. Již to vypadalo, že by mohl lídr tabulky ztratit, ale dvacet minut před koncem utkání vstřelil druhý gól a v samotném závěru duelu další dva. Hráči Bělčic tak po tomto utkání klesli na osmé místo tabulky.

Fotbalisté Sedlice vyrazili do Vacova. Očekával se zajímavý ofenzivní fotbal z obou stran a zápas nakonec vyšel lépe týmu ze Strakonicka. V nástupu do druhého poločasu zaskočil domácí obranu M. Čapek a v samotném závěru utkání pečetil výhru Sedlice z penalty V. Klíma. Fotbalisté Sedlice se začínají rozjíždět a aktuálně jim patří pátá příčka vyrovnané tabulky.

Program dalšího kola B skupiny I.B třídy: Cehnice – Bělčice (sobota, 16 hodin), Dražejov – Prachatice B (S, 16), Osek B – Kestřany (S, 16), Sedlice – Volyně (S, 16), Čkyně – Stř. Hoštice (N, 16).

1. Čkyně⋌ 6 6 0 0 24:2 18

2. Strunkovice⋌ 6 5 1 0 19:7 16

3. Hoštice⋌ 6 4 0 2 13:15 12

4. Prachatice B⋌ 6 3 0 3 14:13 9

5. Sedlice⋌ 6 3 0 3 11:15 9

6. Volyně⋌ 6 2 2 2 11:7 8

7. Kestřany⋌ 6 2 2 2 10:9 8

8. Bělčice⋌ 6 2 2 2 12:12 8

9. Vacov⋌ 6 2 1 3 12:10 7

10. Dražejov⋌ 6 1 3 2 4:7 6

11. Cehnice⋌ 6 1 2 3 11:16 5

12. Stachy⋌ 6 1 2 3 9:16 5

13. Husinec⋌ 6 1 1 4 5:17 4

14. Osek B⋌ 6 0 2 4 9:18 2