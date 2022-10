Branky: 47. L. Vintr - 7. a 75. J. Jiránek, 23. T. Novák, 64. M. Fatura, 72. D. Cettl.

Domácí utrpěli další bodovou ztrátu. Tentokrát však na body skutečně nebylo. "Z naší strany se jednalo zatím o nejhorší utkání v této sezoně. Náš výkon byl ovlivněn velkou absencí hráčů ze základní sestavy, ale nemá cenu se za nic schovávat. Jsme v polovině podzimní části soutěže a máme pouze čtyři body, což je hodně málo. Náš tým má rozhodně na to, aby těch bodů bylo víc, ale samo to nepřijde. Je třeba makat a neházet flintu do žita. Doufám, že se nám hráči uzdraví a do Blatné už pojedeme v kompletní sestavě. Klukům z dorostu chci poděkovat, že nám pomohli zalepit díry v sestavě, a fanouškům, kteří nás přišli podpořit, se chci omluvit za nepovedený výkon. Jedeme dál," komentoval duel vimperský trenér Lukáš Sýs.