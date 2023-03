/FOTOGALERIE/ Ve druhém jarním kole fotbalového KP hostili Strakoničtí spolufavorita soutěže z Olešníka. Utkání rozhodl dvěma góly Lafata.

Strakonický Junior padl s Olešníkem 0:2. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Junior Strakonice - FK Olešník 0:2 (0:0)

Branky: 69. a 85. Lafata.

Sestava Junioru: Lízal – Smola, Rozhoň, Bublík, Rybák (64. Děd) – Benedikt, Míčka (81. Boukalík) - Chalupa, Bílý, Zahrádka (17. Máška) – Krejčí.

V prvním poločase byli hosté lepší na míči, ale my hráli soustředěně a vyráželi do nebezpečných brejků. První šanci jsme si vytvořili ve 13. minutě, když trestný kop Krejčího do vápna zakončoval Rybák na zadní tyči vedle. V 15. minutě hostující Lafata z vápna trefil branku, ale Lízal střelu chytil. Ve 23. minutě po centru Bublíka z poloviny hřiště si ve vápně dobře zpracoval míč Bílý, ale vyslal slabou střelu, kterou brankář chytil. Ve 28. minutě po rohu Krejčího Bublík hlavou orazítkoval břevno. Ve 30. minutě Lafata hlavou trefil tyč. Ve 36. minutě po rohu Lafata orazítkoval druhou tyč. Ve 42. minutě Krejčí z trestného kopu z 20 metrů jen těsně minul branku.

Ve druhém poločase se čekalo na brankovou příležitost do 69. minuty, která bohužel pro nás skončila Lafatovým gólem na 0:1. V 81. minutě jsme ve vápně zahráli rukou a nařízenou penaltu Miklík poslal vedle. V 85. minutě se v šanci objevil opět Lafata a mazácky ji proměnil - 0:2. Ještě v závěru jsme mohli korigovat výsledek Bílým, ale ten trefil brankáře.

Autor: Jiří Cibulka