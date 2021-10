Táborsko B – Protivín 6:3 (1:2). 22. Mácha, 51. a 73. Havrda, 60. Almeida, 64. Kubovský – 76. Škrleta – 5. a 65. J. Vorel, 13. Z. Vorel.

Sestava Protivína: Hanus – Dan (81. Buko), Hála, Štěpka, Zach – Hrachovec, Říha (66. Hrynevich), Bečvář, Vorel Zbyněk, Nedvěd (87. Barbotkin) – Vorel Jaromír.

„Proti posílenému domácímu týmu jsme měli o motivaci postaráno a podařilo se nám do zápasu výborně vstoupit. Po úvodní čtvrthodince jsme vedli o dva góly po gólech bratrů Vorlů. Domácím se ve 22. minutě podařilo po rohovém kopu snížit, přesto se v našem podání jednalo o nejlepší poločas v této sezoně. Ve druhém poločase se již projevila kvalita, kondice a hlavně efektivita domácích a zápas otočili a po zásluze vyhráli. I přes šest obdržených branek a vysokou porážku si obě mužstva zaslouží pochvalu za předvedený fotbal, který se musel divákům líbit,“ shrnul utkání protivínský trenér Miroslav Říha.

Týn nad Vltavou – Milevsko 2:0 (1:0). 19. a 54. V. Dobal.Sestava Milevska: Dvořák – Kálal, Vakoč, Marvan, Málek – Souček (57. Bártík), Süsmelich (57. Přibyl), Barda, Kortan (81. Novotný) – Kutil (75. Velek), Hadáček (88. Pich).

U souseda v tabulce chtěli Milevští bodovat. Herně to nebylo špatné, ale body zůstaly doma. „Prvních třicet minut jsme byli lepším týmem, bohužel jsme neproměnili tři gólovky. Největší šance jsme měli po standardkách, kdy domácí podržel výborný gólman. Bohužel po těchto šancích jsme neuhlídali standardku soupeře. Náš celek je po posledních porážkách ještě trochu křehký, takže nás obdržená branka srazila dolu. Těžko jsme se pak dostávali zpět do utkání,“ komentoval duel milevský trenér Petr.

Oba dva góly domácích dával Vladimír Dobal, který bývá pravidelně tahounem svého týmu. „Dá se říci, že prakticky on udělal zápas. Byl tím rozdílovým hráčem. Jednou to trefil z trestňáku, podruhé také pěkný gól. Nemohu klukům nic vyčítat, ukázala se Vládi zkušenost. Věděli jsme, co v něm je. Nám momentálně hráč podobného typu chybí,“ doplnil milevský trenér.

Nyní čeká na Milevské předposlední Sokol Sezimovo Ústí. „V kraji se nesmí podcenit žádné utkání. Musíme se na zápas poctivě připravit, abychom udělali vše pro zisk tří bodů a mohli jít v klidu do posledního kola,“ doplnil k dalšímu utkání Martin Petr.

Junior Strakonice – Čimelice 4:2 (2:0). 13., 18. (PK) a 59. Krejčí, 87. Zahrádka – 53. Říha, 72. vlastní Rozhoň.Sestava Čimelic: Javorský – Pšenička, Listopad, Bednařík, Hegenbart – Káš, Nekl – Smetana, Říha (66. Mezera), Hák (30. Šťástka, 81. Nosek) – Petřík.

„Neodehráli jsme rozhodně špatný zápas a nebyli horší než domácí. Ale našimi chybami v defenzivě jsme Junioru prakticky darovali čtyři góly jak na zlatém podnose. Stále se to opakuje, necháme volného hráče na vápně proti bráně a nikdo není schopen ho obsadit. Bránění je špatné a dostáváme pak plno laciných gólů. Když dostaneme čtyři góly, tak se dá těžko se zápasem něco dělat. Herně to od nás špatné nebylo. Stále jsme dotahovali, dvakrát to bylo o gól. Dokonce jsme dali i na 3:3, ale pro ofsajd gól nebyl uznán. Myslím si, že alespoň bod jsme si zasloužili,“ shrnul utkání trenér Čimelic Tomáš Smrčina.