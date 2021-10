„Již v páté minutě jsme šli do vedení díky pokutovému kopu Míry Vorla. Ve dvaadvacáté minutě domácí po rohu vyrovnali a pak se hrálo převážně mezi vápny bez šancí a k vidění bylo pouze spoustu nepřesností od obou mužstev. Rozhodující moment zápasu přišel ve hned v úvodu druhého poločasu, když byl našemu brankáři odpískán faul na domácího hráče, který postupoval sám na bránu. Náš gólman byl vyloučen V oslabení jsme se již soustředili na udržení nerozhodného stavu. Dvacet minut jsme domácí do žádné šance nepustili, ale čtvrt hodiny před koncem se technickou střelou z vápna prosadil domácí Hudeček a rozhodl o vítězi,“ komentoval utkání protivínský trenér Miroslav Říha.

„Černá série našeho mužstva pokračuje. Prohráli jsme na hřišti Rudolfova a bohužel opět zbytečně. Stále se opakující chyby v defenzivě a neproměnění šancí nás sráží do kolen. V remízovém zápase jsme neproměnili Bardou penaltu a opět jedeme domů bez bodu. Domácí byli v první půli lepším mužstvem, my naopak ve druhé půli. Padla na nás deka a mužstvo se musí konečně oklepat a nakopnout. Určité varianty jsou. Za zápas si zaslouží pochvalu Pavel Dvořák,“ komentoval utkání milevský trenér Miroslav Strnad.

Čimelice opět nastupovaly k utkání v kombinované sestavě a na lavičce měly jediného náhradníka. Proti rozjetým hráčům Prachatic to měli hosté hodně těžké. „Výsledek utkání je bohužel odrazem toho, jak v současné době tým skládáme k jednotlivým zápasům a jak trénujeme. Přijedeme ve dvanácti lidech a ve dvacáté minutě máme vystřídáno. Přitom bych střídal pětkrát, když jsem viděl výkony na hřišti. Domácí vyhráli zaslouženě. My byli v útoku neškodní. Děláme zbytečné chyby, které se opakují každý týden. Výsledek je zkrátka odrazem našeho současného stavu,“ okomentoval utkání v Prachaticích čimelický trenér Tomáš Smrčina.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.