Vimperk - FK Junior Strakonice 0:4 (0:1). Branky: 5' a 55' Adam Rejšek, 39' Michal Čumpelík, 60' Jan Volf

Při pohledu na výsledek by se mohlo zdát, že se jednalo o jednoduchý zápas, avšak opak byl pravdou. Věděli jsme, že nás čeká velmi těžký zápas, což se také potvrdilo.

Již ve 3' jsme mohli inkasovat, když se po zaváhání Lukáše Pacáka řítil domácí útočník do vyložené šance, naštěstí pro nás neměl srovnaná mířidla. V 5' ukázal Karel Kloud svoji rychlost a schopnost přejít v souboji jedna na jedna, když si obhodil domácího stopera a při samostatném nájezdu předložil ideálně balón Adamovi Rejškovi, který se před zcela odkrytou brankou sotva mohl mýlit - 0:1! V 16' byl faulován Adam Rejšek domácím gólmanem, žel střelu Honzy Volfa ze značky pokutového kopu gólman kryl. Po tomto momentu začalo být opět rušno před naší brankou. Ve 24' nebyl gól domácích správně uznán pro ofsajdové postavení. Chvíli potom jsme měli štěstí, když Lukáš Pacák netakticky postrčil vimperského hráče v našem pokutovém území, který se už dostával do šance a k údivu všech zůstala píšťalka sudího němá. V samém závěru 1. půle jsme podobně jako proti Milevsku stáhli Karla Klouda na středního obránce a tento tah opět vyšel.

Po přestávce jsme vstoupili na hřiště velmi aktivně. Hned ve 31' předvedl na levém křídle průnik Honza Volf, po jeho centru před branku se nejlépe zorientoval Adam Rejšek, ale už neměl dostatek klidu v zakončení. Ve 33' škobrtl v nepravý moment Karel Kloud, ale celou situaci stačil ještě zachránit vracející se Michal Čumpelík, který domácího útočníka zakřižoval. Ve 39' střelu Adama Rejška vyrazil domácí gólman na roh, ze kterého posadil tentýž hráč balón na hlavu Michala Čumpelíka a náš kapitán vstřelil velice důležitý gól - 0:2! Ve 41' a 45' si vypracovali dvě šance Vimperští, při kterých nás podržel Maty Janda. My jsme zahrozili po průnikové přihrávce Jonáše Kostky na Adama Rejška, který nezakončil přesně. V 52' měl obrovskou příležitost po chybné rozehrávce domácích Honza Volf, ale ten při fůře času k zakončení, kdy mohl balon v klidu uklidit kolem brankaře, vsadil na razanci a přestřelil. V 55' o osudu tohoto zápasu rozhodl Adam Rejšek 0-3! V 59' ještě zahrozili domácí po rohovém kopu, když hlavičkovali na zadní tyči těsně vedle. Konečné razítko na skóre zápasu udělal Honza Volf, když Lukáš Vaněček vyslal po levém křídle Martina Zemana, ten našel na přední tyči Honzu Volfa, který byl před brankou dostatečně důrazný - 0:4!

Vimperští byli jako již tradičně velmi fotbaloví a byli nám v poli vyrovnaným soupeřem, my jsme však byli přece jen nebezpečnější v pokutovém území, kdy jsme si vytvořili více vyložených šancí a hlavně jsme čtyři z nich zužitkovali. Z tohoto úhlu pohledu je naše vítězství zasloužené. Klíčový byl gól na 2:0, po něm se domácí tlačili dopředu a snažili se ještě s průběhem zápasu něco udělat, my jsme díky tomu mohli účinněji využívat našich dobře rychlostně vybavených hráčů do protiútoků. Celý tým zaslouží pochvalu za zodpovědný a soustředěný výkon s velkou touhou po vítězství!

Vladislav Hájek