V krásném prostředí pod Alpami a na profesionálně připravených hřištích se jim vedlo nad očekávání. V sobotní skupině se postupně utkali s mužstvy ze Švýcarska, Rakouska, Německa a Itálie. Kluci tuto konfrontaci zvládli na výbornou a bez ztráty bodu a inkasovaného gólu postoupili do nedělního semifinále.

Čas do druhého dne si zkrátili procházkou podél řeky do centra města a ochutnávkou zmrzliny. Poté přišla neděle a zmiňované semifinále. Scénář byl podobný, akorát v tento den proti soupeři z Mnichova poněkud zapomněli střílet góly a po bezbrankové remíze se šlo na penalty. Do těch výrazně promluvil v bráně čarující Fíla Švejnoha, když nepustil ani jeden gól a Strakoničtí se mohli radovat z postupu do finále.

Tam se bohužel zranil Matyáš Hůzl po nezaviněném pádu, kdy došlo ke zlomenině ruky. Kluky tato situace nezaskočila a po vítězné brance Adama Rejška mohlo propuknout pravé vítězné nadšení. Turnaj je pro kluky velmi dobrou zkušeností, i když po sportovní stránce trenéři očekávali více.

Poděkování na závěr patří rodičům, kteří nejen že kluky doprovázeli, ale po celou dobu turnaje podporovali a fandili.

Jan Škrle