Vodňany – Planá u ČB 4:1 (1:0). 19. Y. Girardey, 56. L. Kunc, 68. S. Šteier, 85. S. Želízko – 67. T. Pintér.

„Odehráli jsme dobrý zápas. Vstoupili jsme do něj aktivně, byli důrazní a již po pěti minutách nastřelili břevno. Přišly šance, ale chybělo přesné zakončení. Po dvaceti minutách jsme šli po pěkné střele do vedení, další šance skončila na gólmanovi a další vedle tyče. Soupeř trochu zlobil nakopávanými míči a z jednoho brejku trefil tyč. Jinak jsme Planou k ničemu nepustili, i když tento zkušený tým hrál dobrý fotbal,“ komentoval první poločas vodňanský trenér František Bican a pokračoval: „Po deseti minutách druhé půle jsme přidali druhou branku a pokračovali v dobrém výkonu. Po prohraném souboji ve středu pole a následné akce se však podařilo Plané snížit, ale my vzápětí přidali třetí gól, který prakticky vše rozhodl. Vypracovali jsme si pak ještě další šance, trefili tyč a měli zápas pod kontrolou. Pět minut před koncem přišel i náš čtvrtý gól. Zápas se musel divákům líbit a mě těší, že jsme vyhráli po dobrém výkonu a zaslouženě.“