Vodňany – Vimperk 0:1 (0:0). V utkání s lídrem tabulky se čekal boj o každý metr hřiště.

„Předpokládal jsem, že to bude více o fotbale. Soupeř si evidentně přijel pro bod a nakonec si odvezl všechny tři. Bylo to utkání bez šancí, my se nemohli dostat do zakončení. Nakonec jsme dostali gól ze standardky a až poté trefil Kukla tyč. Šanci měl i Píša, ale mířil nad branku. Soupeř přijel s určitou taktikou, tu plnil a já mu mohu jen pogratulovat k vítězství,“ shrnul utkání vodňanský trenér Rudolf Otepka..

„Nemáme žádné přehnané ambice a porážky zkrátka k fotbalu patří. Je to druhý zápas v sezoně, kdy jsme se zbytečně připravili o body v koncovce. Nyní je třeba hráče znovu namotivovat. Jedeme do Sousedovic, které ještě nebodovaly. Doufám, že nebudeme první, s kým se jim to podaří. Hraje se v sobotu v poledne, je to specifický začátek, ale musíme se s tím popasovat,“ doplnil Rudolf Otepka.