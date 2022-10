Branky: 16. Dlouhý František (pen.), 51. Dlouhý František, 63. Šimek Ondřej (vl.) - 13. Šourek Josef, 19. Petráň Dominik, 38. Hromíř Marek (pen.), 48. Šourek Josef, 53. Šourek.

Fotbalisté Sousedovic si jdou zatím neomylně za prvenstvím a případným postupem do I.A třídy. Zvládli i přestřelku ve Volyni a dokonce se jednou trefili i do vlastní sítě. Šestibodový náskok na Vacov si chtějí minimálně udržet i po dalším kole, kdy je čeká znovu derby ze Strakonicka. To Sousedovičtí přivítají na svém pažitu hráče béčka Junioru Strakonice.