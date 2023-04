/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová I.B třída má za sebou další kolo a B skupina se pomalu začíná zamotávat na spodku tabulky.

Fotbalová I.B třída: Volyně - Sedlice 1:1 (1:1). | Foto: Jan Škrle

Víkend znovu přinesl ve fotbalové I.B třídě několik derby ze Strakonicka. Lídr tabulky se až příliš natrápil s posledním Bavorovem, ale tři body mu zajišťují obrovský náskok na čele tabulky. V dalším okresním souboji Cehnice porazily Dražejov a zamotávají situaci na chvostu tabulky.

Junior Strakonice B - Chalčice 2:2 (2:2). 19. Štöger Maxim, 24. Štöger Maxim - 43. Šácha Martin, 44. Šácha Martin.

"Začátek zápasu se nám vydařil. Nastoupili jsme aktivně s velkou chutí a dařilo se nám plnit to, co jsme si řekli v kabině. Pět minut před poločasem jsme se už viděli v šatně a hosté se vrátili do hry dvěma slepenými góly. Druhý poločas byl v naší režii, ale branku se nám vstřelit nepodařilo. Chelčice měly možnost otočit utkání v závěru ale podržel nás brankář Winter. Pět remíz v řadě, to jsem ještě nezažil. Nejlepší hráč Junioru byl dorostenec Štöger," hodnotil utkání strakonický trenér Martin Linhart.

Cehnice - Dražejov 3:2 (2:1). 18. Krejsa Pavel, 38. Čech Libor, 63. Šebesta Patrik - 36. Hlavin David, 90. Šrámek Václav.

Domácí již nemají nač čekat. Navíc by jim ztráta v tomto utkání nechala utéct dalšího potencionálního soupeře v boji o záchranu. Výhra domácích znamená, že svítí výstraha i pro Dražejov, který se namotal do bojů o záchranu.

Volyně - Sedlice1:1 (1:1). 11. Vávra Matěj - 1. Vaněk Prokop. ČK: 0:1 (88. Zíka).

Oba celky mohou hrát v klidu. Na čelo daleko, k sestupu ještě dále. V tomto kontextu překvapí počet žlutých karet i jedna červená.

Sousedovice - Bavorov 4:3 (1:0). 24. Brož Dominik, 47. Brož Dominik, 83. Petráň Dominik, 88. Petráň Dominik - 77. Folta Dominik, 85. Folta Dominik, 90. Polanský Matěj.

Těsná výhra velkého favorita možná trochu překvapí, ale je fakt, že měl Znakon zápas pod kontrolou a stále vedl. Bavorov na konci tabulky začíná zrácet až příliš.

Střelské Hoštice - Vacov 1:1 (1:1). Křivanec Václav - 22. Mrázek Jan. ČK: 0:1 (34. Mrázek).

Domácí pokračují v dobrých jarních výkonech a sebrali dva body favoritovi. Tomu uškodilo vyloučení střelce branky Mrázka.

Bělčice - Prachatice B 4:0 (1:0). 41.. Mach Ladislav, 76. Hrkel Martin, 88. Hanzlík Karel, 90. Ráž Martin.

Hosté přijeli s čistokrevným béčkem doplněným dorostenci. Domácí potvrdili roli favorita a své postavení v klidném středu tabulky.