Branky: 71. Rosa Marek - 24. Kukla Karel, 45. Volmut Jaroslav, 58. Píša Jakub, 67. Vokatý Tomáš (pen.)

"Zápas s Vodňany jsme nezvládli podle představ. Hosté mají nespornou fotbalovou kvalitu a u nás ji ukázali, ne náhodou toho mají někteří hráči tolik odehráno i ve vyšších soutěžích. Přestože jsem neměl k dispozici šest hráčů, což je do našeho kádru obrovský zásah, myslím, že jsme se s tím mohli popasovat lépe. V některých situacích jsme se nezachovali správně a soupeř trestal. První dva góly byly velmi pěkné, krásně trefené. Druhý vlastně ukončil první poločas, ten mě mrzí moc. V něm ještě dvakrát velmi dobře zasahoval náš brankář Plojhar, my zahrozili jen nepovedeným centrem Berana, který skončil na břevně hostující branky. Na začátku druhé půle měl snížení na hlavě David Kiš v naší asi největší brankové příležitosti a vzápětí platilo nedáš - dostaneš, nepovedený centr na druhé straně do naší branky naopak spadl, se štěstím pro hosty. Pak proti nám rozhodčí nařídil penaltu po nafilmovaném pádu zkušeného Kukly, my už jen snížili Rosou na 1:4 a byť jsme tam i my nějaké náznaky měli, hosté si vítězství zasloužili, zkušeně si ho pohlídali," komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech a doplnil: "Příští týden nás čeká důležitý zápas v Netolicích a já doufám, že už nikdo z tohoto již tak úzkého kádru neubyde."