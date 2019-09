Protivín – Lažiště 3:2 (2:1). 18. D. Bečvář, 25. M. Říha, 81. J. Vorel – 38. P. Bízek, 46. D. Sedláček. ČK: 0:1 (88. Jar. Rauscher).

„Jeli jsme k utkání bez obou gólmanů a Marka Sedláčka. Snažili jsme se ještě na poslední chvíli gólmana sehnat, ale zkrátka se to nepodařilo. Vzal to tedy na sebe Jarda Rauscher. V úvodu jsme měli dva náznaky šancí a pak měli půl hodiny navrch domácí a zaslouženě šli do dvoubrankového vedení. My pak srovnali hru a náš nejlepší hráč na hřišti Petr Bízek snížil. V nástupu do druhého poločasu jsme hned z první akce vyrovnali Dominikem Sedláčkem. Zápas se pak přeléval ze strany na stranu a asi rozhodující moment přišel čtvrt hodiny před koncem, kdy Honza Hrbek netrefil bránu hlavou z malého vápna. Domácí pak deset minut před koncem kopali trestňák a Vorel to trefil k tyči. Ještě v závěru utkání dostal Jarda Rauscher červenou, když vyběhl do souboje mimo vápno a zahrál rukou. Škoda, vzal na sebe nevděčnou roli gólmana a navíc přijde o další zápas se Sezimákem,“ komentoval utkání lažišťský trenér Josef Raušer a doplnil: „Byl to zápas vysoké kvality. Řekl bych, že rozhodla větší zkušenost Protivína s touto soutěží a kvalita domácího mužstva. Ale nezklamali jsme a teď se musíme připravit na důležitý boj se Sezimákem.“

Sestava Lažiště: Jaroslav Rauscher – Macek, Bízek, Hojdekr, Albert (63. Málek) – D. Sedláček (54. Linhart), Hušek, Volmut, Makoš – Vokatý (68. Hrbek), Jakub Rauscher.