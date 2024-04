/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Oseka zatím na jaře pouze paběrkovali po jednom bodu a potřebovali již nutně vyhrát. To se jim podařilo v dalším kole krajského přeboru v Trhových Svinech.

Na podzim Osek porazil Trhové Sviny doma 5:2, nyní vyhrál na hřišti soupeře 3:2. | Foto: Jan Škrle

Trhové Sviny – Osek 2:3 (0:2)

Branky: 53. J. Macák, 66. O. Hruška – 16. J. Říský, 40. D. Říský, 78. M. Carda. ŽK: 3:3 (O. Hruška, Popovič, V. Hruška – Carda, J. Říský, Florián). Rozhodčí: Šťastný – Vican, Jelínek). Diváci: 80.

Sestava Oseka: Pokorný - Balogh (74. Zelenka), Carda, Martin Čapek, Matěj Čapek – Brabec (86. Florián), Zhyhora, Hoch, Hosnedl (27. Černý) – J. Říský, D. Říský.

Osek vybojoval zlaté tři body. Týmy ze spodku tabulky se začaly dotahovat a situace začala být nebezpečná. „Konečně tři body a hodně důležité. Zespoda se to začalo přibližovat a paběrkování po bodu nebylo nic moc, i když každý bod může mít na konci velkou váhu. První jarní vítězství je příjemné,“ začal hodnocení utkání manažer Oseka Karel Hoch.

Tým ze Strakonicka si udělal v první půli dvougólový polštář, ale málem sklapla Csaplárova past. „V první půli jsme hráli aktivně a byli jednoznačně lepší než domácí. Poměrem šancí to bylo tak 6:1 pro nás. Třikrát jsme šli sami na bránu, jednou ze strany nedali do prázdné. První poločas nám vyšel a nepustili jsme domácí k ničemu. Po přestávce jsme se trochu stáhli dozadu, asi v obavě o výsledek. Jak bývá zvykem, po tradiční chybě jsme inkasovali gól. Přišla nervozita a zanedlouho domácí srovnali po další naší chybě. Nevypadalo to dobře, ale srovnali jsme hru a čtvrt hodiny před koncem trefil po standardce Martin Carda hlavou tři body. Závěr jsme si pohlídali a odvezli si tři zasloužené body,“ shrnul utkání Karel Hoch a doplnil: „Musím pochválit všechny kluky, odmakali to na sto procent.“