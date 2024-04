/FOTOGALERIE/ Se snahou prodloužit svou neporazitelnost odjížděli fotbalisté Junioru Strakonice do Třeboně. Na hřišti favorita však v oslabené sestavě výsledkově neuspěli a vraceli se s prázdnou.

Strakonický Junior v minulém kole porazil v derby 3:1 Osek (na snímku), tentokrát padl v Třeboni 0:3. | Foto: Jan Škrle

Jiskra Třeboň – Junior Strakonice 3:0 (1:0)

Branky: 47. Matoušek, 64. Kubata, 76. Průcha. ŽK: 1:2 (Průcha – Míčka, Smola). Diváci: 100. Rozhodčí: Barva – Pravda, Tauber.

Sestava Junioru: Winter – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Máška, Janoch, Zahrádka (22. Pomej), Prajzler – Míčka (83. Vondrák) – Krejčí (90. Linhart).

Třeboň patří do špičky krajského přeboru a na jejím hřišti se příliš neboduje. „Odjížděli jsme navíc hodně oslabeni. Nebyl Bílý, který je pro nás klíčovým hráčem do ofenzivy. Dopředu chyběl i Váchal. Dostali příležitost kluci z lavičky a ve 22. minutě se navíc zranil kapitán Zahrádka. Byl to tak pro nás velice složitý zápas. Ale v Třeboni jsme nezanechali špatný dojem. První půli jsme hráli dobře v bloku, bránili a Třeboň se prakticky nedostala do žádné šance. Spoléhali jsme na standardky a brejky. V nastavení první půle jsme však po standardce inkasovali, což nás trochu nalomilo. Do druhé půle jsme vstoupili celkem dobře, chtěli to zkusit otevřít, ale přišly fatální chyby v obraně. Dva góly ve druhé půli jsme domácím prakticky darovali. Kdyby nás vykombinovali, tak mě to nemrzí, ale domácím jsme to dali jak na zlatém podnosu. Výsledek vypadá jednoznačně, ale naše hra i přes oslabení sestavy nebyla špatná,“ hodnotil utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Nyní se Strakoničtí musejí připravit na soupeře z Třebětic, kterého přivítají na Křemelce v neděli od 16.30 hodin. „Třeboň musíme skousnout, ta patří do absolutní špičky. Musíme se připravit na Třebětice. Věřím, že se dají kluci dohromady a vyrazíme na zápas v plné síle,“ dodal k dalšímu duelu trenér Šroub.