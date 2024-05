/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Junioru Strakonice hrají na jaře v klidu a pohodě, což se odráží i na výsledkách. Tentokrát nastříleli sedm branek v Týně nad Vltavou.

Strakonický Junior (na snímku z utkání s Osekem) nastřípel v Týně sedm branek. | Foto: Jan Škrle

Týn nad Vltavu – Junior Strakonice 0:7 (0:4)

Branky: 10. T. Janoch, 12. K. Krejčí, 27. L. Maxa vlastní, 44. T. Bílý, 48. R. Zahrádka, 73. D. Míčka, 79. J. Máška. ŽK: 0:2 (Bílý 2). ČK: 2:1 (9. Gutwirth, 23. Kadlec – 54. Bílý). Rozhodčí: Kaštánek – Pravda, Němec.

Sestava Junioru: Lízal – Kubeš, Fajtl a Legdan, Smola. Míčka (76. Zvonek), Janoch, Pomej (62. Máška), Bílý – Zahrádka – Krejčí (83. Linhart).

Junior začal aktivní hrou a donutil soupeře ke dvěma zákrokům za červenou kartu. Navíc se dařilo v zakončení „Trochu se nám to střelecky povedlo. Byli jsme aktivní od začátku. Hráli jsme z našeho bloku a dvakrát jsme utekli, což domácí řešili fauly za vyloučení. Obě červené karty domácí dostali, když hasili naše úniky, dvakrát zatáhli za záchrannou brzdu a v obou případech na Bílého, který šel sám na bránu ze strany. A hned po první červené kartě se nám podařilo skórovat z přímého kopu, takže zápas se od začátku vyvíjel v náš prospěch a dobře jsme si zastříleli. Ani nevím, kdo všechno dneska skóroval, protože branek bylo tolik, že si to nepamatuji. Ale bylo to po pěkných akcích a mohli jsme dát ještě více gólů. Bylo ale vidět, že ve druhé půli jsme už zvolnili tempo, protože jsme se trochu šetřili. Někteří hráči jdou zítra pomoci za béčko, takže jsme některé střídali a chtěli zápas dohrát v klidu. Už jsme se nikam nehnali. Bohužel, pak přišlo naše vyloučení po zbytečné druhé žluté kartě. Ale jinak jsme měli zápas pod kontrolou celých devadesát minut,“ komentoval duel strakonický trenér Přemysl Šroub.