/FOTOGALERIE/ Na strakonickou Křemelku zavítal v dalším kole fotbalového krajského přeboru Olešník. I bez kanonýra Davida Lafaty ukázali hosté dvou sílu a odvezli si všechny tři body.

Strakonický Junior (v bílém z utkání s Třeběticemi) tentokrát doma padl s Olešníkem. | Foto: Jan Škrle

Junior Strakonice - Olešník 0:2 (0:1)

Branky: 24. J. Kalášek, 84. J. Martinec. Bez ŽK. Rozhodčí: Kaštánek - Boček, Šťastný.

Sestava Junioru: Lízal – Kubeš, Legdan, Smola, Prajzler – Zvonek (84. Prokop), Kubeš, Zahrádka (81. Mrkvička), Bílý – Váchal (64. Máška) – Krejčí.

Strakoničtí fotbalisté se pyšnili dlouhou domácí sérií bez porážky. Tu jim přerušil Olešník, který patří mezi TOP jihočeské týmy. "Bohužel, naše domácí série bez porážky skončila. Musím ale uznat, že Olešník byl velmi dobrým soupeřem," pochválil hru soupeře strakonický trenér Přemysl Šroub.

První poločas nevyšel domácím podle představ. "Od začátku hosté ukazovali své kvality v kombinační hře. My se snažili bránit a využívat protiútoky, ale nedařilo se nám to. Byli jsme příliš pasivní, bez míče, nebránili jsme hráče včas a hráli bez té chuti, kterou jsme měli v předchozích domácích zápasech. V poločase jsme prohrávali 0:1, když nám tam na zadní tyč propadl míč z půlky naší poloviny, kde byl volný hráč Olešníka. Myslím, že jsme měli tuto akci vyřešit. V poločase jsme si to vyříkali a ve druhé půli už hráli lépe, Byli jsme odvážnější v útoku. Vytvořili jsme si čtyři šance, z nichž dvě byly velké a dvě takové pološance a myslím, že s trochou štěstí jsme mohli zápas vyrovnat. Olešník hrál pořád stejně, kombinoval, byl silný na míči, ale my jsme byli nebezpečnější z protiútoků. Oni si nevytvořili žádné šance a až na konci, když jsme hráli vabank, jsme dostali druhý gól a prohráli 0:2. Je škoda, že se nám nepodařilo vyrovnat, ale musím přiznat, že Olešník vyhrál zaslouženě, i když my mohli zápas zdramatizovat,“ komentoval utkání strakonický trenér.

Nyní čeká na hráče Junioru venkovní dvojboj na hřištích týmů, které bojují o záchranu. „Čeká nás anglický týden, ve středu jedeme do Dražic a v sobotu do Semic. Uvidíme, jak to půjde. Jsme trochu pokopaní, máme několik zraněných, takže sestavu budeme lepit. Ale věřím, že se do středy dáme dohromady a získáme nějaký bod," dodal trenér Šroub.