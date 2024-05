/FOTOGALERIE/ Ve vloženém svátečním kole fotbalového krajského přeboru zajížděli hráči Junioru Strakonice na hřiště zachraňujících se Dražic. Splnili roli favorita a odvezi si všechny tři body.

Na podzim porazil Junior Dražice doma 2:1, nyní vyhrál na jejich hřišti 4:1. | Foto: Jan Škrle

TJ Dražice - Junior Strakonice 1:4 (1:2)

Branky: 28. Běhoun - 1. a 36. Bílý, 55. Váchal, 62. Krejčí. ŽK: 6:3 (Turek 2,J. Štecher, M. Stuchlík, D. Štecher, Mareš - Krejčí, Kubeš, Zvonek). ČK: 1:0 (59. Turek). Rozhodčí: Krčín - Šťastný, Vican.

Sestava Junioru: Lízal - Kubeš, Fajtl, Smola, Prajzler - Zvonek (68. Máška), Zahrádka, Pomej, Bílý - Váchal (76. Mrkvička) - Krejčí (79. Prokop)

Na menším hřišti v Dražcích se vždy hraje hůře, navíc domácím jde o všechno. Potřebují každý bod k boji o záchranu. Strakoničtí však zvládli utkání na jedničku.

"Od začátku bych řekl, že to byl výborně takticky zvládnutý zápas. Věděli jsme, že Dražice hrají na tři obránce a toho jsme využívali naplno. Využili jsme našich rychlých krajů a bylo jasné, že to pro nás bude jednoduché, že stačí jen dostat míč tam, kam je potřeba. Měli jsme jednu šanci za druhou hned od začátku. Kdybychom proměnili alespoň polovinu šancí už v prvním poločase, mohlo to být 4:1. Musím kluky pochválit, uskákali jsme výborně jejich standardní situace. Dražice pouze nakopávaly míče a šly do rizika i za cenu faulů. Ale fotbalově jsme byli na tom úplně jinde než oni. Druhý poločas byl prakticky jen na jednu bránu, kdy jsme měli spoustu šancí, chodili jsme sami na branku a ještě jsme spoustu šancí zahodili. Je škoda, že jsme nedali více gólů, protože bychom si to dnes zasloužili a já musím kluky jenom pochválit," shrnul utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Hned v sobotu čeká hráče Junioru další soupeř, který hraje o záchranu. Zajíždějí na hřiště Semic. "Čeká nás další tým bojující o záchranu. Pravděpodobně to bude na umělé trávě v Písku, takže tam chceme znovu předvést podobný zápas a podobný výkon a myslím si, že i tam pojedeme pro body," věří strakonický trenér.