/FOTOGALERIE/ Po středeční výhře v Dražicích cestovali fotbalisté Junioru Strakonice na umělku do Písku, kde se utkali s dalším týmem, který bojuje o záchranu v krajském přeboru. Semicím nastříleli čtyři branky.

Fotbalový KP: AL-KO Semice - Junior Strakonice 2:4 (0:1). | Foto: Jan Škrle

AL-KO Semice – Junior Strakonice 2:4 (0:1)

Branky: 75. J. Keclík, 84. M. Valach – 30. S. Legdan, 66. K. Krejčí, 70. T. Bílý, 92. J. Máška. ŽK: 2:3 (Listopad, Holub – Zahrádka, Krejčí, Bílý). Rozhodčí: Ondřej – Kollárik, Handšuh. Diváci: 250.

Sestava Junioru: Lízal – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Váchal (59. Máška), Zahrádka (95. Tomšovic), Pomej, Bílý (91. Prokop) – Míčka (70. Prajzler) – Krejčí (90. Stöger).

„S anglickým týdnem jsme spokojeni. Vlastně jsme prohráli jen s Olešníkem, který měl kvalitu. Zvládli jsme pak oba zápasy s týmy, které jsou pod námi, a vstřelili jsme v nich vždy čtyři góly, takže jsme spokojení. Jen škoda, že když jsme vedli 3:0, nedokázali jsme dohrát zápas v pohodě. V 70. minutě vedeme 3:0 a dokázali jsme zápas zdramatizovat. Vlastní lehkovážností, když jsme si mysleli, že už se nic nestane. Najednou domácí snížili na 2:3. Nakonec to vypadalo divoce, ale ustáli jsme to a v závěru jsme dali gól na 4:2, ale ten zápas jsme měli mít pod kontrolou. Do těch dvou gólů soupeř prakticky neměl šanci a vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Ale trochu jsme to zdramatizovali, což mě mrzí, protože takový zápas bychom měli zvládnout s větší grácií,“ komentoval utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

První branku utkání dával stoper Stanislav Legdan, pak se již trefovali tradiční střelci. „Dali jsme první gól po rohu. Hrálo se na umělé trávě, takže nám trochu vázla kombinace. Nemohli jsme si na to zvyknout, dělalo nám to problémy. Bylo vidět, že soupeř je na to zvyklý, protože tam hraje domácí zápasy. Když nám nešlo prosadit se po zemi, tak jsme to zvládli ze standardních situací, za což jsem rád. Pak jsme přidali klasické góly. Útočili jsme ze stran a měli řadu dalších šancí. Z těch brejků mohlo být více gólových situací a výsledek mohl být ještě vyšší. Ale jsem rád za tři body a neřeším to. Zvládli jsme to, i když nám docházely síly v závěru, kdy bylo znát, že ve středu jsme měli těžký zápas. Dnes na umělé trávě za takového vedra klukům pálily nohy, nebyli na to zvyklí. Takže jsem rád, že to máme za sebou a že se nám podařilo získat tři body,“ doplnil trenér.

Závěr soutěže si mohou Strakoničtí v klidu užít. „Máme 36 bodů, teď jsme úplně v klidu a doufám, že zvládneme i domácí zápas s Trhovými Sviny,“ dodal k dalšímu programu trenér Šroub.