/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Oseka se po zdravotních problémech v týmu vrátili po krátké přestávce zpět na hřiště. V konfrontaci týmů z krajských přeborů z jihu a západu Čech se rozešli smírně se Lhoutou u Plzně.

Přípravný fotbal: Osek - Lhota u Plzně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

TJ Osek - Lhota u Plzně 3:1 (1:1)

Branky Oseka: Jakub Říský 3.

Na blatenské umělce nastoupili fotbalisté Oseka v kombinované sestavě, do hry naskočilo několik dorostenců i hráčů béčka. Do brány šel jindy špílmachr středu hřiště Jan Hoch. Po počátečním tlaku se dovedení dostal soupeř z Plzeňska, ještě do poločasu však vyrovnal Jakub Říský. Stejný hráč pak ve druhé půli přidal další dva góly, když ten na 2:1 byl z penalty. Vedení 3:1 však Osek neudržel, když po vlastních chybách dvarát inkasoval.

Sice se říká, že se na výsledky v přípravě nehledí, ale každý úspěch s kvalitním soupeřem je důležitý. "Sice to bylo přátelské utkání, ale když k tomu přijde dobrý výsledek, tak si řeknete, že na soustředění v kopcích ve Skalné asi kluci udělali dost a na hřišti to nyní zúročili," začal hodnocení utkání trenér Oseka Jindřich Dejmal a pokračoval: "V plném složení bychom asi hráli lépe. Chyběl gólman, a tak šel do brány Honza Hoch, který pak chyběl v poli. Nebyli Carda a Němeček. To jsou tři hráči základního kádru."

Kapitán týmu Jan Hoch si vedl skvěle i v bráně a pochytal několik tutovek soupeře. Nemá trenér obavy z toho, že se jeho stěžejnímu hráči tak zalíbí mezi tyčemi, že tam zůstane? "U Honzy je spíš problém v tom, že by chtěl hrát pořád. Kdybychom měli céčko, tak by chtěl hrát i tam. Nechci mu zakazovat hrát za béčko, ale musí si uvědomit, že tam hrozí zranění více než v krajském přeboru. V okrese či I.B třídě je to daleko více o soubojích," doplnil trenér Dejmal.

Měsíc před startem jara je lodivod Oseka s přípravou spokojen. "Až na ty zdravotní potíže, které přišly na soustředění, jsem spokojen. Ve Skalné jsem do toho zapadl i já, kdy jsem skončil na kapačkách hned tam. Jen mě mrzí, že ti hráči, kteří nám to na jaře potáhnou, nemohli být na celém soustředění z pracovních důvodů. Přijeli o den a půl později, když jsme měli šest tréninkových jednotek za sebou. Trénovalo se třikrát denně a jsem spokojen s tím, jak k soustředění kluci přistoupili," vrátil se k soustředění na Karlovarsku Jindřich Dejmal a doplnil k blížícímu se jaru: "Měli jsme mít po podzimu o šest bodů více. Potýkali jsme se s postem gólmana, mladý brankář si na chlapský fotbal zvykal Zdeněk Křížek měl povinnosti v Dynamu, takže pomoci nemohl. Osobně věřím, že je tento tým schopen odehrát jaro v krajském přeboru v klidu. Máme všechny soupeře ze spodku tabulky doma a toho bychom měli využít."