/FOTOGALERIE/ Po vysoké výhře 5:2 nad Trhovými Sviny věřili fotbalisté Oseka, že přivezou nějaký ten bodík i z Týna nad Vltavou. Nakonec se vraceli s prázdnou.

Fotbalisté Oseka (ve žlutém) v minulé kole rozstříleli Trhové Sviny, nyní padli v Týně. | Foto: Jan Škrle

Olympia Týn nd Vltavou - TJ Osek 2:1 (2:1)

Branky: 5. Gutwirth, 14. Mezera – 7. Brom vlastní. ŽK 5:2 (Podhradský, Račák, Hudeček, Dobal, Gondek – Hoch, Mat. Čapek), 150 diváků, Rozhodčí Jeřábek – Dimitrov, Pečenka).

Sestava Oseka: Pokorný - Kuneš, Balogh (62. Zelenka), Carda, Martin Čapek - Němeček, J. Říský, Hoch, Matěj Čapek - Černý, Hosnedl.

Všechno důležité se v Týně urodilo v první čtvrthodině. Domácí sice dali všechny tři góly, ale jednou zamířili mezi vlastní tyče.

"Do zápasu jsme vstoupili až příliš opatrně a bojácně. Hráli jsme nepřesně a udělali více chyb než domácí. Ti nás hned na začátku trestali svým důrazem. My vyrovnali vlastencem Pepíka Broma. Brzy však dali domácí vedoucí gól. Hra se pak opticky vyrovnala, i když domácí měli více šancí a nás podržel gólman Pokorný. Ten nás držel ve hře. Do druhé půle jsme přeskupili sestavu a zlepšili se. Naše hra byla důrazná, přinutili jsme domácí, aby si sáhli na dno. V závěru jsme sahali po bodu, ale smolně jsme v několika šancích gól nedali a domácí vítězství ubránili. Týn tam měl sice šance z brejků do naší otevřené obrany, ale ty jsme vyřešili. Chybělo nám štěstí v zakončení," komentoval utkání manažer Oseka Karel Hoch.