/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhou výhru v řadě slaví v krajském přeboru fotbalisté Oseka. Tentokrát doma zdolali jedinou brankou Týn a na sestupová místa mají solidní bodový polštář.

Fotbalový KP: Osek - Týn. | Video: Jan Škrle

TJ Osek - FK Týn nad Vltavou 1:0 (0:0)

Branka: 61. J. Hoch. ŽK: 4:4 (Carda, Balogh, Hoch, D. Říský - Maxa 2, Liška, Gutwirth). ČK: 0:1 (89. Maxa). Rozhodčí: Vican - Šťastný, Kříž st. Diváci: 60.

Sestava Oseka: Pokorný - Zelenka, carda, Němeček, Balogh (75. Kuneš) - Zhyhora, Hoch, Martin Čapek, Matěj Čapek - D. Říský (92. Florián), J. Říský.

V minulém kole Osek vyhrál v Trhových Svinech a chtěl body potvrdit i doma proti Týnu nad Vltavou. To se nakonec podařilo. "Moc důležitá výhra. Kromě počasí však plakal i fotbal. Z obou stran to byl spíš boj s terénem. Ten sice nebyl těžký, ale kluzký. Bylo to náročné na zpracování míče a ani na jedné straně nebyly žádé velké šance, i když soupeř trefil břevno. My měli v první půli jednu pološanci a v té druhé se po přihrávce Jakuba Říského dostal do jasné šance Honza Hoch a proměnil ji ve tři body. Celý zápas rozhodla jediná velká šance, bylo to o tom, kdo dá gól, zvítězí," komentoval utkání manařer Oseka Karel Hoch.

Pro domácí důležitá výhra, která je dostala poměrně daleko od sestupových míst. Nyní je třeba na ni navázat na hřišti posledního Jankova. "Nás tak trochu svazoval fakt, že když vyhrajeme, tak se utrhneme spodním patrům tabulky. I to ovlivnilo náš výkon, který nebyl úplně optimální. V Jankově bychom také rádi bodovali a pak již by to snad mělo být v klidu," doplnil k dalšímu programu Karel Hoch.