Čtyři body získala dvojice týmů ze Strakonicka ve víkendovém kole fotbalového krajského přeboru. Osek veze důležité body z posledního Jankova. Junior měl s Mirovicemi skvěle rozehranou partii, ale vlasními chybami se připravil o dva body.

Fotbalový KP: Junior Strakonice - SK Mirovice 2:2 (2:0). | Foto: Jan Škrle

Jankov - Osek 0:3 (0:3)

Branky: 28. a 45+4. Hoch, 37. J. Říský. ŽK: 3:1 (Jirkovský, Bohoněk, Lovička – Carda). ČK: 1:0 (92. Bürger). Rozhodčí: Šťastný – Barva, Kollmann. Diváci: 188.

Sestava Oseka: Pokorný – Balogh, Carda, Němeček, Kuneš - Brabec (53. Zhyhora), Hoch (87. Florian), Martin Čapek (71. Vachulka), Matěj Čapek – D. Říský (90. Benedikt), J. Říský.

Důležité utkání fotbalisté Oseka zvládli. Třemi body se posunuli do středu tabulky. „Výsledek byl lepší než hra, která byla jistě ovlivněna důležitostí zápasu. Z naší strany to bylo hodně nervozní, s mnoha nepřesnostmi v rozehrávce. Domácí se dostali na začátku do několika střeleckých příležitostí, kdy mohli poprvé na jaře skórovat, ale to se jim nepodařilo. My jsme využili naše takové pološance a dali tři góly. Paradoxně jsme naopak ty velké nezužitkovali. Od přibližně dvacáté minuty jsme domácí už do ničeho nepustili. První poločas jsme měli pod kontrolou,“ hodnotil utkání manažer Oseka Karel Hoch a pokračoval: „Ve druhém poločase domácí začali aktivněji, dostali se do nadějných situací, ale gól nedali. Měli jedinou velkou šanci, ale z deseti metrů přestřelili poloprázdnou branku a to bylo vše, co se jim podařilo. My jsme měli další šance a na konci jsme mohli přidat další góly, ale bohužel naši střelci neměli přesnou mušku. Celkově si myslím, že to bylo zasloužené vítězství, které mělo být mnohem vyšší. Ale historie se na to už ptát nebude. Důležité jsou tři body.“

Junior Strakonice - SK Mirovice 2:2 (2:0)

Branky: 40. (PK) Krejčí, 45. Váchal – 51. Císař, 63. (PK) Převrátil. ŽK: 5:5 (Váchal, Bílý, Kubeš, Smola, Lízal – Viták 2, Císař, Převrátil, Král). ČK: 0:1 (71. Viták). Rozhodčí: Hrušková – Pravda, Smola. Diváci: 182.

Sestava Junioru: Lízal – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Pomej, Zahrádka – Máška (72. Zvonek), Váchal, Bílý – Krejčí.

Strakoničtí fotbalisté rozehráli utkání s Mirovicemi skvěle. „První poločas byl z naší strany takticky velmi dobrý. Připravili jsme se na Mirovice tak, že jsme je nechali trochu hrát, oni drželi balón více, ale my jsme hrozili z rychlých protiútoků. Věděli jsme, že mají na stranách pomalejší hráče, tak jsme to chtěli hrát přes Bílého. Po dvou takových akcích jsme skórovali. Nejprve přišla penalta, kterou proměnil Krejčí, a těsně před poločasem jsme dali druhý gól, kdy Bílý poslal míč Krejčímu, který přihrál Váchalovi a ten zvýšil na 2:0. Všechno nám šlo, Lízal nás podržel jednou při těžké hlavičce a to byla asi jediná šance hostů v prvním poločasu,“ hodnotil první poločas strakonický trenér Přemysl Šroub.

Druhá půle však vyšla lépe soupeři. „Do druhé půle jsme vstoupili s cílem přidat třetí gól a co nejdéle udržet čisté konto. Bohužel jsme sami dostali Mirovice do hry fatální chybou našeho brankáře, který si nevšiml hráče za sebou, položil míč na zem, a hosté snížili na 2:1 do prázdné brány. To je trochu nakoplo a my jsme se začali bát o výsledek. Pak přišla penalta po naší ztrátě u rohového praporku, kdy jsme přišli o míč a po protiútoku jsme faulovali. Soupeř srovnal. Pak jsme začali hrát znovu aktivně, ale šance nepřicházely. Po červené kartě pro Mirovice jsme hráli na jednu bránu. Krejčí měl dvě velké šance, kdy jsme mohli zápas zvrátit, ale nepovedlo se. Takže pro mě je to ztráta oproti prvnímu poločasu, kdy jsme vedli 2:0. Kdyby nám hosté dali góly z vypracovaných šancí, neřekl bych ani slovo, ale my jsme jim to prakticky darovali na podnose,“ hodnotil druhou půli trenér a pokračoval: „Udrželi jsme doma další kolo neporazitelnost a dali dva góly. Myslím, že hra měla dobré parametry, hráči nechali na hřišti všechno, takže nás spíše srážejí zbytečné chyby. Nebylo to z tlaku, hráli jsme na polovině hostů a dostali jsme gól. To jsou ty ztráty a chyby, kterých se musíme vyvarovat, pokud chceme dosahovat dobrých výsledků.“

Junior se představí i v dalším kole doma. „Hrajeme s Olešníkem, který má kvalitu první trojky tabulky. Pokud to dobře odbráníme a zvládneme brejky, nebojíme se. Doufám, že přijede Lafata, to by bylo pro fanoušky skvělé lákadlo,“ připomněl dalšího soupeře trenér.