/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Oseka po porážce 1:3 v derby na strakonickém Junioru přivítali v dalším kle Krajského přeboru Semice. V důležitém duelu ze spodku tabulky získali bod. Zda je to dost, se ukáže až v dalších kolech.

V minulém kole Osek padl na Junioru 1:3 (na snímku), nyní doma remizoval se Semicemi 1:1. | Foto: Jan Škrle

TJ Osek - AL-KO Semice 1:1 (1:0)

Branky: 20. J. Říský - 83. L. Zborník. ŽK: 1:1 (J. Říský - Zborník). Rozhodčí: Leiš - Jrolím, Valeš. Diváci: 140.

Sestava Oseka: Pokorný - Balogh, Carda, Němeček, Matěj Čapek - Brabec, Hoch, J. Říský, Hosnedl (86. Černý) - Zhyhora, D. Říský.

V napínavém boji o záchranu krajského přeboru jde o každý bodík. Zvláště v souboji týmů, které jsou oba namočeny do záchranářských problémů. "Hrál se důležitý zápas o šest bodů. Tomu i odpovídal začátek, který byl plný nervozity a nepřesností z obou stran. Nikdo nechtěl udělat chybu, která by rozhodla utkání. Nám se po několika neproměněných šancích povedlo vstřelit gól Jakubem Říským po dorážce. Měli jsme i další možnosti. V prvním poločase jsme soupeře k ničemu nepustili, neměl jedinou střelu na branku. Bohužel se ve druhém poločase obraz hry zcela obrátil. Hosté byli aktivní, my naopak zalezli a čekali v bloku. Bohužel, deset minut před koncem nás soupeř potrestal vyrovnávacím gólem za naši pasivní hru. V závěru se to mohlo překlopit na tu či onu stranu, oba týmy měly šance, ale gólově se již nic nestalo. Závěr byl hodně nervozní," komentoval utkání manažer domácího celku Karel Hoch.