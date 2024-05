/FOTOGALERIE/ Soupeř nad jiné silný čekal fotbalisty Oseka v dalším kole krajského přeboru. Malše Roudné patří jednoznačně do nejlepší trojky soutěže a ze Strakonicka si odvezlo tři body.

Fotbalisté Oseka (ve žlutém z utkání s Týnem) podlehli Roudnému 2:4. | Foto: Jan Škrle

TJ Osek - Malše Roudné 2:4 (2:3)

Branky: 22. D. Říský, 27. S. Hosnedl - 4. V. Kadlec, 20, 42. a 74. M. Vlk. ŽK: 3:2 (Kuneš, Hoch, Matěj Čapek - Vogl, Zíka). Rozhodčí: Smola - Kaštánek, Pravda.

Sestava Oseka: Pokorný – Balogh, Kuneš (77. Zelenka), Němeček, Matěj Čapek – Brabec (54. Zhyhora), Hoch, Martin Čapek, Hosnedl – D. Říský, J. Říský.

V Oseku to tentokrát bylo jako na houpačce. Body si však odvezl favorit. "Hrál se zajímavý zápas. Pro diváky to byl pěkný fotbal k podívání, odpovídal spíše charakteru přátelského utkání. Celkově byl zápas velmi bezstarostný. Útoky byly lepší než obrany. V prvním poločase bylo hodně šancí, hra byla dynamická. Myslím, že pro diváky to byl velmi pěkný a atraktivní fotbal. Bohužel jsme dostali o jeden gól více. Po našich chybách jsme soupeři darovali neuvěřitelné příležitosti, které proměnil v góly. Ve druhé půli jsme se snažili skóre dohnat, ale už jsme byli trochu svázaní. Snažili jsme se skórovat, měli jsme i nějaké šance, ale bohužel jsme je nevyužili a hosté nás za naši nedůslednost potrestali a zaslouženě vyhráli. Když dali čtyři góly, tak si výhru zasloužili. Jinak to byl celkově pěkný fotbal. Myslím si, že jsme se dobře připravili na středeční vložené kolo s Třeběticemi," shrnul utkání manažer Oseka Karel Hoch.