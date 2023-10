/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek Osek v krajském přeboru obral o dva body doposud suverénní Hlubokou a chtěl na to navázat výhrou nad Protivínem. Soupeři se však museli smířit s dělbou bodů.

Fotbalový KP: Osek - Protivín 0:0. | Foto: Jan Škrle

Osek – Protivín 0:0

ŽK 2:3 (Hoch, Brabec – J. Pícha, Petr, Sháněl). Diváci: 100 diváků. Rozhodčí: Novotný – Jeřábek, Brych.

Sestava Oseka: Pokorný – Němeček (48. Černý), Kuneš, Carda, Matěj Čapek (7. Martin Čapek) – Brabec, J. Říský Hoch, Zhyhora – D. Říský, Hosnedl

„Jak to tak bývá, po posvícení přichází půst. Po vloženém čtvrtečním kole se ani na jedné straně hrací plochy nedostávalo kvality. Na obou týmech byla hodně znát únava. Bylo v tom více bojovnosti než fotbalové kvality. My se dostali na začátku zápasu do jedné šance, kterou neproměnil Jakub Říský, hosté jednou trefili břevno a to bylo vše. Ve srovnání se čtvrtečním zápasem s Hlubokou to bylo jako nebe a dudy. Málo kvality a hodně únavy. Dva hráči nám ze hřiště odešli kvůli nataženým svalům,“ komentoval utkání manažer Oseka Karel Hoch.