/FOTOGALERIE/ Po těsné porážce na hřišti lídra krajského přeboru v Hluboké nad Vltavou hostili ve druhém jarním kole fotbalisté Oseka nováčka z Mirovic. Ten dokázal odvézt ze Strakonicka bod.

Fotbalový KP: Osek - Mirovice 3:3 (2:1). | Foto: Jan Škrle

Osek – Mirovice 3:3 (2:1)

Branky: 17. a 84. (pen.) J. Říský, 7. Hosnedl – 14. a 48. M. Štochl, 50. Císař. ŽK: 0:2 (Mařík, Císař). Rozhodčí: Novotný – Pečenka, Hrušková. Diváci: 220.

Sestava Oseka: Pokorný – Gondek (83. Zelenka), D. Říský, Němeček, Matěj Čapek – Brabec, Hoch, Martin Čapek, Zhyhora – J,. Říský, Hosnedl.

Domácí fotbalisté sahali v poločase po třech bodech, v tom druhém málem přišli o všechny. „Jak rychle jsme získali vedení, tak rychle jsme o něj zase přišli. Znovu jsme šli do vedení a vypadalo to, že si utkání pohlídáme. Měli jsme však špatný nástup do druhého poločasu, kdy jsme vyrobili dvě neuvěřitelné minely v obraně a hosté otočili na 2:3. To vše během dvou minut. Pak se soupeř zatáhl dozadu a hrál na nebezpečné brejky. My do toho šli, ale podařilo se nám již jen vyrovnat pět minut před koncem z penalty za ruku. Dál jsme se tlačili dopředu, ale již jsme nebyli schopni skórovat. Naopak soupeř ještě dvakrát zahrozil a mohli jsme ještě prohrát. Ale o body jsme se připravili sami, když jsme soupeři darovali dva góly," shrnul utkání manažer Oseka Karel Hoch.

Osek je aktuálně dvanáctý, ale na žádný jásot to ještě není. V dalším kole jede k derby do Strakonic. "Derby má vždy náboj, může se stát cokoliv. Samozřejmě chceme na Křemelce uspět," dodal k dalšímu utkání Karel Hoch.