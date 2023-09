/FOTOGALERIE/ V šestém kole fotbalového krajského přeboru na sebe narazili šestibodoví soupeři. Papírovým favoritem v duelu s Jankovem přeci jenom byl domácí Osek, který také bral všechny tři body.

Fotbalový KP: Osek - Jankov 5:1 (1:0). | Foto: Jan Škrle

TJ Osek - SK Jankov 5:1 (1:0)

Branky: 42. R. Kuneš, 50. M. Brabec, 55. J. Hoch, 74. M. Carda, 79. (PK) J. Říský - 70. V. Bürger. ŽK: 2:5 (Brabec a D. Říský - Skála, Kočí, Kocian, Hanzlík a Bürger). Diváci: 100. Rozhodčí: Šťastný - Votava, Boček.

Sestava Oseka: Pokorný - Němeček (86. Martin Čapek), Balogh, Carda, Kuneš - Brabec (74. Zhyhora), J. Říský, Hoch, Matěj Čapek - Hosnedl (77. Zelenka), Černý (59. D. Říský)

Po smolné porážce v Týně chtěl Osek doma navázat na předchozí vysokou výhru nad Trhovými Sviny. Body byly důležité i v kontextu toho, aby se tým ze Strakonicka posunu do středu tabulky. To se podařilo.

"Výsledek vypadá lépe, než vypadal zápas jako takový. První poločas byl z obou stran hodně nervozní. Všichni se báli udělat chybu, protože pro oba týmy to byl důležitý zápas, kterým by se odpíchly do lepší poloviny tabulky. My neproměnili několik šancí, soupeř tam měl také nebezpečné akce. Těsně před poločasem nás dostal do vedení utěšenou střelou Radim Kuneš, který se trefil snad po pěti letech. Podařil se nám vstup do druhé půle a po chybě hostujícího gólmana jsme dali druhý gól. Tím jsme se uklidnili a získali půdu pod nohama. Soupeř v podvědomí asi zápas tak trochu vzdal a my přidali další góly. Zápas jsme již měli pod kontrolou," hodnotil utkání manažer Oseka Karel Hoch a doplnil: "V úvodu sezony jse ztratili několik bodů, ale nyní již můžeme hrát v klidu. Věřím, že budeme i předvádět lepší výkony než doposud."