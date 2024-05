/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Oseka po vysoké porážce v Protivíně hostili nyní doma Dražice. Potřebovali minimálně remizovat, aby se ještě nenamočili do záchranářských problémů. Bod mají, ale měly být všechny tři.

Fotbalový KP: Osek - Dražice 1:1 (1:0). | Foto: Jan Škrle

TJ Osek - TJ Dražice 1:1 (1:0)

Branky: 16. Zhyhora - 76. Sváček. ŽK: 3:5 (Hosnedl, Hoch, Zelenka - Fulei 2, Studenovský, Veselý, Sváček). Rozhodčí: Kollmann - Novotný, Bartůněk.

"Sice jsme měli oproti minulému zápasu sestavu trochu silnější, nicméně někteří kluci ještě nastupovali s menšími zraněními. Samozřejmě je znát, když v sestavě chybí tři základní stavební kameny, ale na to se nemůžeme vymlouvat, každému někdo pokaždé chybí," uvedl na začátek hodnocení kapitán Oseka Jan Hoch.

Body se nakonec dělily. Domácí však od zápasu čekali přeci jrnom trochu více. "Dražice sice byly více na míči, ale my věděli, že na ně bude platit naše rychlost vpředu. To se i potvrdilo a jen v prvním poločase jsme měli tři naprosto vyložené šance. Měli jsme vyhrávat o tři branky a mohl být klid," shrnul první půli domácí kapitán a pokračoval: "Do druhého poločasu však Dražice přidaly a my to trochu zatáhli. Přesto jsme tam měli vyloženou šanci, kdy to dával Matěj Čapek Milanovi Brabcovi před prázdnou bránu, ale nedali jsme to. O pět minut později jsme inkasovali z dorážky po centru. Pro nás docela smolný zápas. Sice bod znamená, že se nám Dražice nepřiblížily, ale chtěli jsme doma vyhrát. Převažuje tedy zklamání, protože jsme měli tento duel dotáhnout do vítězného konce."

V dalším kole Osek zajíždí do Milevska, které v tomto kole vyhrálo 9:0 na Rudolfově. "My s podobnými výsledky již máme také zkušenosti," komentoval výhru Milevska Jan Hoch s úsměve a vzpomínkou na porážku Oseka 0:8 v Protivíně, a pokračoval: "Milevsoko má kvalitní kádr. Jsou tam mladí a běhaví kluci, kteří prošli Pískem. Když se jim to sejde na hřišti a podloží to dobrým zakončením, tak mohu rozebrat každého. Ale nepojedeme tam pro debakl, naopak chceme bodovst. Musíme podat maximální výkon a uvidíme, na co to bude stačit."