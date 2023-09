/FOTOGALERIE/ S pouhými třemi body na kontě vyráželi strakoničtí fotbalisté k dalšímu kolu krajského přeboru na hřiště nováčka z Mirovic. Nakonec dokázali vybojovat alespoň bod.

Strakoničtí fotbalisté po domácí porážce s Třeboní (na snímku) tentokrát vyváčili bod v Mirovicích. | Foto: Jan Škrle

Mirovice – Strakonice 2:2 (2:1)

Branky: 44. a 45. Kocourek – 5. vlastní (Husar), 68. Legdan. ŽK: 3:1 (Mařík, J. Převrátil, R. Převrátil – Benedikt). Diváci: 250. Rozhodčí: Kollmann – Krčín, Hrušková.

Sestava Strakonic: Lízal – Smola (40. Váchal), Benedikt, Legdan, Prajzler – Kubeš, Zahrádka, Fajtl (61. Třeštík), Máška (89. Stöger) – Bílý (88. Horník) – Krejčí (92. Kafka).

Strakoničtí fotbalisté již v této sezoně poztráceli plno bodů a na hřišti nováčka bylo třeba neprohrát, aby se týmy před nimi moc nevzdálily. To se nakonec povedlo a k Otavě putuje alespoň bod. "Nakonec spokojenost. Máme bod ze hřiště soupeře, takže spokojenější jsme," začal hodnocení utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Na malém hřišti a před poměrně slušnou návštěvou se Strakoničtí dostali do vedení, ale o to na konci poločasu přišli a museli po změně stran dotahovat. "Vedli jsme po standardce hned z úvodu utkání. Pak jsme se však zatáhli a domácí to na nás valili. Měli plno standardních situací. Jsou v těchto situacích extrémně nebezpeční. Upozorňovali jsme na to hráče, bohužel jsme to špatně bránili a několikrát nás podržel gólman Lízal. Těsně před poločasech jsme však po nákopech a vzdušných soubojích udělali dvě chyby a inkasovali. Ale musím říci, že zaslouženě, jelikož jsme byli dopředu jaloví a Mirovice nás v prvním poločase přehrávaly," komentoval první dějství strakonický lodivod.

Nakonec přišlo ve druhé půli alespoň vyrovnání. "Do druhé půle jsme to trochu přeskupili a řekli si, jak to hrát. Byli jsme lepším týmem, soupeři trochu i došly síly a my si začali vytvářet šance. Podařilo se nám po další standardce vyrovnat Legdanem a měli tak ještě další čtyři gólovky. Krejčí měl tři a Bílý jednu stoprocentní. Mohli jsme to tedy dokonce převrátit na naší stranu. Nepodařilo se, ale jsem především rád, že jsme se dokázali ve druhé půli zvednout a zápas alespoň srovnali," doplnil ke druhému dějství trenér Šroub.