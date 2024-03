/FOTOGALERIE, VIDEO/ Těžkého soupeře měli hned na úvod jarní části krajského přeboru fotbalisté Junioru Strakonice. Ambiciozní Milevsko vzali na umělku, kde si nakonec po dobrém výkonu připsali tři body.

KP: Junior Strakonice - ZVVZ Milevsko. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Junior Strakonice – ZVVZ Milevsko 3:1 (2:1)

Branky: 10. a 41. Bílý, 59. Krejčí – 12. Souček. Rozhodčí: Leiš – Pečenka, Smola. ŽK: 3:3 (Bílý, Míčka, Krejčí – Hadáček, Vakoč, Hejl). Diváci: 200.

Sestava Strakonic: Lízal – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Váchal (79. Prajzler), Janoch, Zahrádka (90. Prokop), Bílý (90. Pomej) – Míčka (90. Stöger) – Krejčí (87. Máška).

Milevsko bylo velmi nepříjemným a hodně běhavým týmem. Tři body si museli Strakoničtí perně vybojovat. „Sáhli jsme si na dno. Věděli jsme, že Milevsko patří do nejlepší pětky přeboru. To potvrdili, hrají skvěle kombinačně, je to mladé a hodně běhavé mužstvo. My museli podat nadstandardní výkon, abychom získali tři body. Na druhou stranu jsme to skvěle odběhali, výborně odbránili a Milevsko pustili snad jen do dvou šancí. Jednu soupeř proměnil, druhou skvěle chytil Lízal. Jinak jsme byli na šance lepší již v první půli a podle mého je výhra zasloužená,“ hodnotil utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Na začátku druhého poločasu se to ve vápně Strakonic dost mlelo, ale po brejku a třetí brance Krejčího se již hosté k ničemu nedostali. „Již o půli jsme si to rozebrali. Stejně jako nyní jsme i v Milevsku vedli po půli 2:1 a pak na nás vlétli a dali tři góly. Věděli jsme, že nás především na začátku druhé půle čeká peklo, říkal jsem klukům, že musíme přežít čtvrt hodiny a pak jejich tlak poleví. To se také stalo. Dali jsme třetí gól a tím se zápas definitivně zlomil. Závěr jsme dohráli zkušeně a jsem moc šťastný, že jsme dokázali proti tak silnému soupeři dobře vstoupit do jarní části sezony,“ doplnil trenér Šroub.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Strakoničtí mají hned po prvním jarním kole 22 bodů, o to lépe se jim musí hrát v dalších zápasech. „S bodovým ziskem panuje spokojenost, sobotní výsledky hrály v náš prospěch, protože týmy pod námi prohrávaly. Ale je to teprve začátek. Na všechny ještě čeká čtrnáct zápasů. Jak se říká, jedno vyhrání, z kapsy vyhání. Uvidíme, kam dosáhneme na konci sezony. Nyní jedeme na Rudolfov, kde se hraje velice těžko. Začátek jara máme podle losu hodně složitý, ale pokud budeme takto poctivě hrát dopředu, dozadu a především fyzicky stačit, tak se nemusíme o výsledky bát,“ hledí již k dalším duelům Přemysl Šroub.