/FOTOGALERIE/ V desátém kole fotbalového krajského přeboru mužů zajížděl strakonický Junior do Trhových Svinů. Chtěl potvrdit domácí výhru nad Semicemi a zvednout si sebevědomí před poslední třetinou podzimní části soutěže.

Strakonický Junior potvrdil domácí výhru nad Semicemi (na snímku) bodem v Trhových Svinech. | Foto: Jan Škrle

Trhové Sviny – Strakonice 1:1 (1:1)

Branky: 36. (PK) Gažák – 4. Bílý. ŽK: 3:3 (Hruška, Tomek, Zítek – Máška, Legdan, Krejčí). Rozhodčí: Kaštánek – Němec, Smola. Diváci: 150.

Sestava Strakonic: Lízal – Máška, Legdan, Smola, Prajzler – Kubeš (81. Stöger), Pomej (71. Čibera). Zahrádka, Bílý – Váchal (88. Horník) – Krejčí.

Strakoničtí fotbalisté v minulém kole zlomili domácí prokletí a porazili Semice. Na tuto výhru chtěli navázat i v Trhových Svinech. „Spokojenost. Po zápasech, kdy jsme jezdili ven spíše na výlet a dostávali příděly, tak to tentokrát byl vyrovnaný zápas,“ komentoval bod strakonický trenér Přemysl Šroub.

Strakonickým vyšel vstup do utkání a šli rychle do vedení. Nakonec z toho byla zasloužená dělba bodů. „Tradičně jsme venku dali gól hned z první standardky. To nám vychází docela dobře, tentokrát se prosadil Bílý po odraženém míči. Bohužel ale přišla stejná situace jako v předchozích zápasech venku, kopala se na nás penalta. Je to náš hrob, pokaždé zbytečně faulujeme, což nás sráží. Domácí vyrovnali z penalty, která samozřejmě byla. První poločas byl vyrovnaný, domácí trefili břevno a jednou nás ještě podržel Lízal. Ale měli jsme tam také dobré věci. Vyřešit to lépe, mohli jsme překlopit vedení na naší stranu. Druhá půle byla nahoru dolu, oba týmy chtěly vyhrát. Nebyla tam žádná stoprocentní šance. V závěru vychytal Krejčího z blízka gólman, nás také jednou podržel Lízal. Vyhrát mohly oba týmy, nakonec je z toho zasloužená remíza,“ komentoval utkání strakonický trenér.

Nyní se Junior utká doma s Týnem nad Vltavou a může si v případě výhry v tabulce hodně polepšit. „Na začátku jsme měli obrovsky těžký los. Když se podíváme na tabulku, tak jsme kromě Roudného hráli se všemi z předku. Nás nyní čeká Týn, jedeme do Jankova a doma máme Dražice. Máme teď soupeře, se kterými si to můžeme rozdat na férovku. Můžeme vyhrát i prohrát, ale jsou to týmy kvalitativně stejné s námi,“ hledí k dalším duelům Přemysl Šroub.