/FOTOGALERIE/ Po dvou zápasech na hřištích sestupem ohrožených celků nastoupili fotbalisté Junioru Strakonice tentokrát doma na Křemelce proti Trhovým Svinům. A s chutí si zastříleli.

Krajský přebor: Junior Strakonice - Trhové Sviny 5:0 (3:0). | Foto: Jan Malířský

Junior Strakonice – trhové Sviny 5:0 (3:0).

Branky: 13. a 39. T. Bílý, 32. a 79. K. Krejčí, 51. R. Zahrádka. ŽK: 1:2 (Kubeš – Pavel, Gažák). Rozhodčí: Smola – Nedvěd, Pravda.

Sestava Junioru: Lízal – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Prajzler (71. Stöger), Pomej, Zahrádka, Bílý (79. Váchal) - Míčka (67. Máška) – Krejčí.

„Zápas se nám od začátku povedl. Kluci plnili to, co jsme chtěli. Hráli jsme klasicky, stáli v bloku na naší půlce, vyráželi do brejků a dali jsme z toho tři krásné góly. Myslím si, že naprosto zasloužené vítězství. V zápase jsme dominovali, vlastně jsme nepustili Trhové Sviny během celého zápasu k jediné šanci. Kromě nějakých střel z dálky, které nebyly ani těžké. Zápas jsme měli od začátku do konce pod kontrolou. Vítězství mohlo být ještě větší. Trefili jsme tyčku, břevno. Takže dnes musím před kluky smeknout. Byl to asi náš nejlepší zápas na domácím hřišti a konečně jsme také udrželi čisté konto. Vlastně je to naše první čisté konto v sezoně, což jsem ani nevěděl. Takže jsem rád, že jsme konečně pomohli našemu brankáři a odehráli jsme to s čistým kontem,“ komentoval duel strakonický trenér Přemysl Šroub.

Střelecky se Junioru v posledních zápasech daří. Jde z něj tak trochu strach. „Nevím, jestli strach. Měli jsme teď v uvozovkách trochu lehčí zápasy, kde jsme si skóre trochu napravili. Teď jsme dali třináct gólů ze tří zápasů, což se jen tak nepovede a já jsem s naší hrou opravdu spokojený. Mohu kluky jenom pochválit, měli to náročné, někteří byli v sobotu pomáhat béčku, takže jsem spokojený s výhrou a myslím si, že i fotbal se musel líbit. Akce byly krásné, všechny góly pohledné. Diváci byli spokojení, odcházeli a říkali, že viděli opravdu pěkné akce po stranách a góly dovezené až do brány. Nejde jenom o výsledek, ale i o výkon a akce, které jsme předváděli. To se muselo všem líbit," dodal strakonický trenér.