Branky: 35. Míčka, 62. Krejčí – 88. Nehyba. ŽK 4:5 (Krejčí 2, Lízal, Míčka – F. Nehyba 2, Kelbler, Cech, R. Nehyba). ČK: 1:1 (75. Krejčí – 87. Nehyba). Rozhodčí: Votava – Pečenka, Novotný. Diváci: 150.

Sestava Strakonic: Lízal – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Bílý (83. Máška), Pomej, Janoch, Míčka (90. Mrkvička), Prajzler (88. Váchal) – Krejčí.

Po klidnějším úvodu utkání zápas rozhýbala úvodní branka Dominika Míčky. Již v první půli měli domácí několik výborných šancí, ale nakonec museli bránit jednobrankovou výhru v oslabení.

„Věděli jsme, že přijede velmi dobrý tým. Sice třikrát prohrál a jednou remizoval, ale měl vesměs soupeře ze špice tabulky. Kluky jsem upozorňoval, že je soupeř hodně fotbalový, takticky vyzrálý se zkušenými hráči. Na to jsme se připravovali. Chtěli jsme hrát odzadu na brejky, které nám vycházely. Poločas jsme měli vyhrát o dvě či tři branky a mohlo to vypadat jinak. Do druhé půle jsem počítal, že to soupeř vysune. Začal hrát na dva útočníky. Sice jsme tam mohli dát ještě brankovou pojistku, ale nedali. Pak přišlo vyloučení a dvacet minut jsme museli strávit před našim vápnem. Soupeř nás tam přikoval, ale až na jednu situaci jsme to odbránili dobře. Zápas se dal zvládnout i lépe, ale cením si těch tří bodů proti tak těžkému soupeři,“ shrnul utkání strakonický trenér Přemysl Šroub a doplnil: „Sehráli jsme dobrý zápas. Třebětice šance neměly, my jich měli daleko více a mohli jsme to zvládnout lépe. Ale jsou to tři body, za dva týdny se nikdo nebude ptát, jestli jsme to ubránili v závěru zápasu. Kluky musím pochválit, ani jednou jsme neodehráli špatný zápas.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Strakoničtí mají 29 bodů a poskočili na šesté místo. To přináší klid do dalších zápasů. „S body spokojenost. Jedeme nyní na Hlubokou, tam to znovu bude velice těžké. Jedeme na lídra tabulky a můžeme tam jen získat. Hrajeme tam již v pátek, takže musíme upravit i tréninkový proces. Ale věřím, že tam můžeme odehrát solidní zápas. Uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal k dalšímu duelu trenér.