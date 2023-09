/FOTOGALERIE/ Svátěční čtvrtek přinesl vložené první kolo fotbalového krajského přeboru. Osek hostil aspiranta postupu z Hluboké, strakonický Junior zajížděl na hřiště ambiciozního Milevska.

Fotbalový KP: Osek - Hluboká nsd Vltavou 1:1 (1:1). | Foto: Jan Škrle

Osek – Hluboká 1:1 (1:1)

Branky: 12. Hosnedl – 8. Kadlec. ŽK: 2:2 (Hoch, Černý – T. Otepka, Tauber). Rozhodčí: Kollmann – M. Vican, Smola. Diváci: 100.

Sestava Oseka: Pokorný – Němeček, Kuneš, Carda, Matěj Čapek – Brabec, Hoch, J. Říský, Zhyhora (59. Černý) – D. Říský (88. Martin Čapek), Hosnedl.

Hluboká přijela do Oseka se sedmi výhrami na kontě a rozhodně nechtěla poprvé ztratit. Domácím se však podařil na současnou dobu docela husarský kousek a dva body favoritovi řeci jen sebrali.

"Začátek utkání byl infarktový, když jsme soupeři věnovali gól. Bylo to po naší útoční standardce, utekli nám do brejku a dávali gól skoro do prázdné brány. Naštěstí jsme brzy srovnali, když se rychlostně prosadil Hosnedl a vyrovnal po brejku. Šance pak byly na obou stranách, ale bod s Hlubokou jsme udrželi. Soupeř měl větší herní kvalitu, dostával se do šancí, ale my nakonec mohli z brejku všechno změnit. Ale myslím si, že to byla zasloužená dělba bodů. Zápas jsme odbojovali, bod klukům sluší, všem děkuji za výkon, který předvedli," komentoval utkání manažer Oseka Karel Hoch.

Milevsko – Strakonice 4:2 (1:2)

Branky: 28. Kortan, 59. (pen.) Volf, 73. F. Hadáček, 77. Kálal – 27. Zahrádka, 43. Kubeš. ŽK: 1:3 (Bártík – Lízal, Bílý, Benedikt). Rozhodčí: Barva – Krčín, Jarolím. Diváci: 100.

Sestava Strakonic: Lízal – Smola, Fajtl, Legdan, Prajzler – Kubeš (88. Třeštík), Benedikt (81. Horník), Pomej (81. Čibera), Máška (77. Stöger) – Zahrádka – Bílý (88. Kafka).

Stakoničtí se výsledkově trápí. První poločas v Milevsku vypadal, že by mohli konečně zabrat, ale domácí nakonec třemi brakami zápas otočili. Škoda, Junior zahrál především první půli velice dobře.

"Začali jsme utkání tradičně dobře a dostali se do vedení. Bohužel, soupeř po minutě vyrovnal. První poločas jsme odehráli dobře, plnili taktické úkoly a hráli na brejky. Několikrát nás podržel gólman Lízal a dostali jsme se po krásné střele Kubeše do vedení 2:1. O přestávce jsme si řekli, že musíme dál hrát aktivně. Měli jsme šanci na 3:1, kdy Fajtl přestřelil bránu a tam se to lámalo. Bohužel jsme udělali penaltu, což již je také klasika. Domácí srovnali, nakoplo je to a hráli více aktivně. My to bohužel neubránili. Po ztrátách ve středu hřiště jsme nestačili zachytit protiútoky a Milevsko zápas otočilo. Několikrát nás ještě podržel Lízal. Milevsko bylo sice lepší v poli, přesto si myslím, že jsme mohli uhrát lepší výsledek. Tentokrát na to bylo,“ shrnul utkání strakonický trenér Pemysl Šroub.