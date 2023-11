/FOTOGALERIE/ Poslední podzimní kolo fotbalového krajského přeboru přineslo na Strakonicko čtyři body. Junior zvládl důležitý souboj s Dražicemi a přezimuje v klidném středu tabulky. Osek vystřelil bod v Třeběticích v prodloužení.

Junior slaví výhru nad Dražicemi. | Video: Jan Škrle

Junior Strakonice – Dražice 2:1 (1:0)

Branky: 10. Bílý, 84. (PK) Krejčí – 51. Mareš. ŽK: 2:4 (Štöger, Krejčí – Veselý, Studenovský, Mareš, Štecher). Rozhodčí: Němec – Pravda, Smola. Diváci: 45 diváků.

Sestava Junioru: Lízal – Kubeš (57. Prajzler, , Fajtl, Legdan, Smola – Bílý (90. Čibera), Pomej, Zahrádka, Stöger (35. Máška) – Míčka (80. Kafka) – Krejčí (90. Boukalík).

Pro oba týmy nesmírně důležité utkání o únik z nebezpečných vod tabulky. Nakonec to zvládli lépe hráči z Křemelky.

„Hrálo se o šest bodů a na zápase to bylo vidět. Oba celky znaly důležitost utkání. Dražice chtěly i za stavu 1:1 vyhrát, aby se na nás dotáhly. Věděl jsem, že to bude těžký zápas. Dražice měly stejně jako my špatný začátek sezony, ale v posledních zápasech se zvedly, uhrály dobré výsledky,“ začal hodnocení utkání strakonický trenér Přemysl Šroub a pokračoval: „Měli jsme tradičně dobrý začátek utkání. Nevím čím to je, ale prakticky v každém zápase dáme do desáté minuty gól. Trochu jsme už byli v osmé minutě nervozní, kdy to tam padne. Poločas jsme vyhráli, ale mělo to být větším rozdílem. Jen Bílý měl tři gólovky. Dražicům ale skvěle zachytal gólman a celé utkání je držel ve hře. Bohužel nám opět nevyšel začátek druhé půle a po naší chybě soupeř srovnal. Dlouho se pak šance nerodily ani na jedné straně, ale ke konci zápasu jsme si gólovky vytvořili, ale opět jsme je nevyužili. Pak si však vzal balon Bílý, přešel přes tři hráče, soupeř ho fauloval ve vápně a Krejčí penaltu proměnil ve vítězný gól. Vyhráli jsme asi na šance zaslouženě, ale soupeř byl těžký a mohl i vyhrát. I nás podržel gólman Lízal. Nakonec se to přiklonilo k nám a soupeřům pod námi jsme odskočili. Zima pro nás bude klidnější."

Třebětice – Osek 2:2 (1:1)

Branky: 62. Nehyba, 66. (PK) Černoch – 7. Hosnedl, 90. Carda. ŽK: 1:4 (Švarc – Kuneš, Hoch, J. Říský, D. Říský). Rozhodčí: Vican – Havlík, Vican ml. Diváci: 200.

Sestava Oseka: Pokorný – Kuneš, Carda, D. Říský, Matěj Čapek – Brabec, Hoch, Balogh (73. Martin Čapek), J. Říský – Zhyhora (83. Černý) – Hosnedl.

Fotbalisté Oseka potřebovali pro klid zabodovat. Povedlo se to jen částečně. Sice vedli, ale pak zachraňovali bod až v nastavení.

„Utkání jsme začali velmi dobře a brzy se ujali vedení. Byli jsme nadále aktivní a Hoch navíc nastřelil tyč. Domácí jsme nepouštěli do žádné větší šance. Druhý poločas začali domácí aktivněji a po čtvrt hodině nás zaskočili rychlým průnikem a vyrovnáním. Netrvalo dlouho a byla proti nám nařízena podivná penalta. Naši kluci i přes nepřízeň osudu dál bojovali a v poslední minutě dotlačil Carda bojovností míč do domácí branky,“ komentoval utkání manažer Oseka Karel Hoch.