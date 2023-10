/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kdy jindy vyhrát, když ne v zápase se Semicemi. S tím šli do utkání fotbalového KP hráči Junioru Strakonice. Jen výhra je mohla vrátit do hry o klidnější sezonu. Ta přišla, ale Junior dal všechny góly až v závěrečných dvaceti minutách.

Fotbalisté Strakonic slaví výhru nad Semicemi. | Video: Jan Škrle

Junior Strakonice – AL-KO Semice 3:1 (0:1)

Branky: 69., 86. a 90. Krejčí – 45+1. Sádlo. ŽK: 2:4 (Bílý, Váchal – Kačírek, Hrala, Pšenička, Valach). Diváci: 200. Rozhodčí: Kollmann – Vican, Mráz.

Sestava Junioru: Kozlík - Smola, Benedikl (24. Fajtl), Legdan, Prajzler (64. Třeštík) - Kubeš (82. Stöger), Pomej (64. Máška), Zahrádka, Bílý - Váchal, Krejčí.

Úkol pro domácí byl jasný, jedině výhra. Junior měl doposud na kontě po osmi zápasech pouze čtyři body, poslední Semice dokonce jen jeden. Fanouškům nakonec mohl spadnout kámen ze srdce, Strakoničtí tři body vybojovali.

"Byl to těžký zápas. V prvním poločase jsme byli aktivnější, měli čtyři tutovky včetně neproměněné penalty. Nastřelili jsme tyč, dvakrát šli sami na bránu. Bohužel jsme to neproměnili a přišla naše klasika, když jsme ze standardky dostali hlavou gól do šatny. To byla hodně těžká rána, ale nabádal jsem hráče, aby nepanikařili, že další šance přijdou a otočíme to. Řekli jsme si, že takový zápas nesmíme ztratit, jinak by to bylo hodně zlé. Jsem rád, že to kluci dokázali ve druhé půli otočit, i když to byl opravdu těžký zápas. Chleba se lámal kolem 60. minuty, kdy se zápas začal přetáčet na naši stranu. Byli jsme na tom lépe fyzicky, prostřídali a na konci to zlomili ve vítězství. Karel Krejčí dal tři góly a tím jsme zápas vyhráli," komentoval utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Junior uskočil na sedm bodů a je v kontaktu s týmy před sebou. "Bylo to vemi důležité vítězství, kdybychom to nezvládli, tak by to byl problém. Dražice vyhrály na Rudolfově a utíkalo by nám to. Ale zvládli jsme to a máme ostatní týmy na dostřel," doplnil strakonický lodivod.