/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po domácí výhře 3:1 nad Milevskem cestovali ke druhému jarnímu utkání v KP fotbalisté Junioru Strakonice na hřiště Rudolfova. Odtud se body snadno neodváží, ale jeden nakonec k Otavě putuje.

Junior vybojoval bod v Rudolfově. | Video: Jan Škrle

SK Rudolfov - Junior Strakonice 1:1 (1:1)

Branky: 8. Sládek - 3. Legdan. Rozhodčí: Brych - Kaštánek, Pravda. Diváci: 70.

Sestava Junioru: Kozlík - Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola - Váchal (85. Stöger), Janoch, Zahrádka, Bílý (90. Zvonek) - Míčka (80. Pomej) - Krejčí (89. Máška).

Zápasy na menším hřišti na Rudolfově bývají vždy náročné a mnohdy i po soubojích bolí. Strakoničtí odtud vezou bod. "Věděli jsme, co nás na Rudolfově čeká. Vyrukovali na nás v plné síle a čekali jsme jejich tradiční nakopávané míče, standardky Pouzara do vápna, tvrdé souboje. To se naplnilo. Nám opět vyšel začátek utkání a hned po první střele po standardce nás dostal Legdan do vedení. Bohužel, jako tradičně jsme si nechali do pěti minut vyrovnat. Domácí vyrovnali po pěkné akci. Do konce poločasu jsme pak byli lepším týmem, gól visel ve vzduchu, Janoch šel sám na bránu, Bílý přestřelil. Poločas jsme měli vyhrát. Po přestávce se to zase otočilo. Soupeř to vysunul, hrál na tři vzadu a všechny balony posíal do vápna. Centry, střely, byli jsme pod optickým tlakem. My hrozili spíše z brejků a bylo to nahoru dolu a vedení na svou stranu mohly strhnout oba týmy. Nikomu se to nepovedlo a podle vývoje zápasu z toho byla asi spravedlivá remíza," komentoval utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Je to bod ze hřiště soupeře, který se vždy počítá. Zvláště z Rudolfova. "V Rudolfově prohrála řada týmů, my bod vyválčili. V Rudolfově se dlouhodobě nikomu moc nedaří. Je tam specifické hřště a my tam prodloužili naší sérii na devět zápasů bez porážky. Můžeme tedy být spokojeni," doplnil k utkání trenér Šroub.

V dalším kole je na programu derby, ve Kterém Junior přivítá hráče Oseka. "Bude se již hrát na Křemelce a věřím, že derby zvládneme za tři body," dodal k dalšímu duelu strakonický lodivod.