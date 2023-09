/FOTOGALERIE/ Fotbalový krajský přebor nezadržitelně letí kupředu a oba týmy ze strakonicka vyjížděly v dalším kole na hřiště soupeřů. A výsledek byl podobný, oba celky inkasovaly po pěti brankách.

Fotbalisté Oseka (ve žlutém v utkání s T. Sviny) tentokrát padli v Roudném 3:5. Foto: Jan Škrle | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Malše Roudné – TJ Osek 5:3 (4:1)

Branky: 9. Kadlec, 12. a 54. L. Wohlgemuth, 22. F. Navrátil, 27. M. Vlk – 21. J. Říský, 65. a 73. M. Carda. ŽK 4:2 (Kadlec, Šrámek, Zíka, Král – J. Říský, Maroušek). Diváci: 100. Rozhodčí: Šťastný – Kollmann, Jarolím.

Sestava Oseka: Pokorný – Kuneš, D. Říský, Carda, Martin Čapek (46. Černý) – Němeček, Hoch, J. Říský, Maroušek, Matěj Čapek (73. Zelenka) – Zhyhora.

Domácí patří ke spolufavoritům soutěže a byli tak velkým favoritem. Oseku utekl začátek utkání, sice snižoval, ale výhru si domácí fotbalisté zkušeně pohlídali.

„Výsledek je trochu hokejový, ale je to dáno tím, že ani jeden tým nehrál zanďoura, ale aktivní fotbal. Na mokrém terénu přicházely chyby a z nich pramenily i velké šance. Domácí jich zkrátka proměnili více než my. Měli jsme špatný vstup do utkání a ve 12. minutě prohrávali o dva góly. Sice jsme snížili, ale domácí nám během pár minut odskočili o další dva góly. V půli to nevypadalo dobře. Po přestávce jsme změnili sestavu i rozestavení na hřišti. Kluci bojovali a přicházely i šance. Domácí chvílemi nevěděli, kam dřív skočit. Snížili jsme až na 5:3, měli i další šance, ale již se nám to nepovedlo zdramatizovat. Závěr si domácí pohlídali a opakovaným střídáním nás nepustili do hry," kometoval utkání manažer Oseka Karel Hoch.

Bereme velice důležité body, oddechl si katovický trenér Lubomír Vašica

FK Olešník – Junior Strakonice 5:1 (5:1)

Branky: 29. J. Kalášek, 32. (PK) R. Szó, 38., 40. a 43. D. Lafata. ŽK: 1:1 (Řepa – Máška). Diváci: 100. Rozhodčí: Votava – Leiš, Ovčáček.

Sestava Strakonic: Kozlík – Kubeš, Benedikt, Legdan, Prajzler – Bílý, Třeštík (46. Čibera), Zahrádka (79. Kafka), Fajtl (46. Horník), Máška – Krejčí (69. Stöger).

Zkušený domácí celek Strakonické školil. O všem rozhodla čtvrthodina na konci prvního poločasu. Navíc, když v dresu Olešníka nastoupí David Lafata, akcie týmu letí rychle nahoru.

"Zpackali jsme poslední čtvrthodinu první půle. Přitom začátek byl dobrý, dali jsme gól, hráli dobře v bloku a měli i šanci přidat druhý gól. Pak se nám to bohužel rozsypalo. Dostali jsme gól a nechali Olešníku dohrát první poločas. To rozhodlo celý zápas. Olešník šel do vedení z penalty a pak úřadoval David Lafata. Sázel nám to tam hlavou. Dostali jsme prakticky góly po všem, na co jsem hráče upozorňoval. Po rohu, který hrají na přední tyč. Samozřejmě jsem upozorňoval, že se nesmí dát Lafatovi ani milimetr prostoru, ale on si ten balon pokaždé našel a hlavou to uklízel. Druhá půle se již jen dohrávala. Olešník byl dále více na míči, ale my to alespoň důstojně dohráli. Ale v globálu nemůžeme takto zápas odehrát, dostat gól na 2:1 a totálně se na to vykašlat," komentoval duel strakonický trenér Přemysl Šroub.