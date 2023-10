/FOTOGALERIE/ V dalším kole fotbalového krajského přeboru oba celky ze Strakonicka hostily na svých hřištích soupeře z nejvyšších pater tabulky. Junior bere výborný bod s Roudným, z Oseka si odvezl tři body Olešník.

Strakonický Junior (v bílém proti Semicím) uválčil bod proti hráčům Roudného. | Foto: Jan Škrle

Osek – Olešník 1:3 (0:1)

Branky: 58. Hoch (11) – 38. Řepa, 51. Martinec, 68. Szó. ŽK: 4:2 (Kuneš, Hoch, J. Řiský, Čapek – Szó, Beko). Diváci: 100. Rozhodčí: Smola - Krčín, Šťastný.

Sestava Oseka: Pokorný – Balogh (83. Martin Čapek), Němeček, Kuneš, Matěj Čapek – Zelenka, Hoch, J. Říský, Brabec – Zhyhora (67. Lávička), Hosnedl.

"Narazili jsme na velkou kvalitu, se kterou se v současné době nemůžeme rovnat. Náš výkon byl znatelně lepší než v minulém duelu na Rudolfově a nemůžeme toho našim hráčům moc vytknout. Co nás drží, je myšlenka, že to již příště bude podstatně lepší, jelikož opět časté absence kvalitě naší hry nepomohly. Hráli jsme, na co jsme měli. Sice jsme na začátku druhé půle snížili na 1:2, ale soupeř hned znovu odskočil a žádná šance na změnu výsledku již nebyla," hodnotil utkání manažer Oseka Karel Hoch.

I přes porážku musím kluky za výkon pochválit, říká katovický trenér Vašica

Strakonice – Roudné 2:2 (1:0)

Branky: 9. Krejčí, 82. Bílý – 68. Kadlec. ŽK: 2:5 (Zahrádka, Bílý – Vogl, Cepák, Malý, Míka, Kadlec). Diváci: 120. Rozhodčí: Vican, Boček, Petričak.

Sestava Junioru: Kozlík – Fajtl (59. Říha), Legdan, Smola – Kubeš, Zahrádka, Pomej (94. Míčka), Prajzler (78. Máška) – Bílý, Krejčí (92. Kafka), Váchal (28. Stöger).

"Přijel jeden s nejsilnějších soupeřů. Roudné má v sestavě plno mladých a běhavých kluků, kteří prošli Dynamem. Tomu jsme přizpůsobili taktiku. Hráli jsme odzadu v rozestavení 5-4-1 a přecházeli na 3-4-3. Docela se nám to dařilo. Roudné si s tím dlouho nevědělo rady, naráželo na náš obranný val. Dařily se nám brejky a z jednoho z nich byla po faulu na Bílého penalta, kterou proměnil Krejčí. Měli jsme další šanci, kdy to Krejčí předložil Bílému a ten trefil břevno. Dát na 2:0, tak by to bylo hodně dobré. Roudné mělo také šance, před poločasem nás podržel Kozlík, když chytil během dvou minut tři gólovky. Pro nás výborný poločasový výsledek," hodnotil první poločas strakonický trenér Přemysl Šroub.

Utkání podzimu I.B třídy v Bavorově ovládli fotbalisté Střelských Hoštic

"Druhá půle byla podobná, stále jsme bránili a spoléhali na brejky a standardky. Bylo jasné, že těžko vydržíme hrát až do konce na 1:0. Soupeř nás vyšachoval a srovnal. Hra se pak trochu uklidnila, ale po naší hrubé chybě dal soupeř druhý gól. Museli jsme to otevřít a hráli 4-4-2. Za chvíli Bílý krásně hlavou ze vzduchu vyrovnal. Dokázali jsme to srovnat, znovu jsme to zatáhli a uhráli to až do konce na 2:2. Je to pro nás výborný bod, jsem rád, že to hráči zvládli takticky. Tento systém jsme moc netrénovali, ale zvládli jsme to a soupeř s tím problémy měl," pochválil trenér hráče za výkon.

Po ne zrovna vydařeném začátku sezony předvádějí Strakoničtí v posledních zápasech dobrý fotbal a remíza s Roudným hráčům ukázala, že se mohou pasovat s každým. "Nikdo od nás asi nic nečekal, spíše se čekalo, že tento zápas prohrajeme. Kluci se hodně zvedli, forma tam je. Zjistili, že mohou vyhrávat a psychicky jdeme nahoru. Bod s Roudným je cenný a jen tak ho nikdo neuhraje,“ doplnil trenér.