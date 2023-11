/FOTOGALERIE/ Předposlední kolo fotbalového krajského přeboru přineslo na Strakonicko dva body. Osek i Junior braly po bodu. Oba celky však sahaly i po třech, ale nakonec asi trenéři berou i nerozhodné výsledky.

Fotbalový KP: Protivín - Junior Strakonice 2:2 (0:2). | Foto: Jan Škrle

Osek – Třeboň 1:1 (0:0)

Branky: 75. J. Řiský – 81. Radosta. ŽK: 2:0 (Hoch, J. Řiský). Rozhodčí: Němec – Smola, Mrosko. Diváci: 80.

Sestava Oseka: Pokorný – Balogh, D. Říský (81. Černý), Kuneš, Matěj Čapek – Zelenka, Němeček, Hoch (89. Martin Čapek), Brabec – J. Říský, Zhyhora.

"Přáli jsme si vyhrát, měli jsme na tři body šanci, ale nakonec jsme nemuseli mít ani jeden. Nakonec musíme remízu brát a pokusíme se tři body získat příště. Začátek zápasu jsme měli dobrý. Měli jsme dvě šance, ale nevyužili je. Pak byl zápas vyrovnaný, ale pro diváka to nebyl pěkný fotbal, byl plný nepřesností. Ve druhé půli jsme se dostali do vedení a gól pak dostali deset minut před koncem po hloupé chybě. V závěru si soupeř vytvořil velký tlak a nakonec jsme byli rádi, že jsme bod ukopali. Byl to hodně náročný zápas. Nám se většinou proti Třeboni daří a i tentokrát se potvrdilo, že nám její hra sedí," komentoval utkání manažer Oseka Karel Hoch.

Odehráli jsme dobrý zápas, chyběl jen druhý gól, hodnotil remízu trenér Vašica

Protivín – Strakonice 2:2 (0:2)

Branky: 50. Kulík, 52. J. Pícha – 2. Pomej, 13. Štöger. ŽK: 1:3 (Dav. Bečvář – Krejčí, Míčka, Bílý). ČK: 1:0 (23. J. Vorel). Rozhodčí: Leiš – Kollmann, Vican. Diváci: 150.

Sestava Junioru: Lízal – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Bílý, Pomej (88. Kafka), Zahrádka, Stöger (75. Prajzler) – Míčka (77. Čibera) – Krejčí (89. Mrkvička).

"Po první půli to vypadalo hodně nadějně. Byli jsme lepší, dali dva góly a měli i další šance. Měli jsme ji vyhrát výraznějším rozdílem. Vedli jsme 2:0 po čtvrt hodině, domácí pak šli do deseti. O přestávce jsem hráče nabádal, že hotovo není, protože Protivín kvalitu má. Domácí změnili rozestavení, hráli na riziko na tři obránce a hra se vyrovnala. Bohužel, Csaplárova past sklapla a po našich hrozných chybách bylo v 52. minutě vyrovnáno. Soupeř nejprve skóroval hlavou a pak jsme na pravé straně nechali skórovat zcela volného hráče. Mohli jsme prohrát a mohli jsme to zase otočit na naší stranu. Nebyl nám uznán řekl bych regulérní gól, když asistent odmával, že míč údajně přešel lajnu. Ale za druhou půli jsme si vyhrát nezasloužili, tu jsme odevzdali. První byla excelentní, druhá hrozná. Protivín zaslouženě vyrovnal a i v deseti si ten bod odmakal. Před zápasem bychom byli s remízou spokojeni, takto má takovou divnou pachuť,“ komentoval utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

V barvách Junioru dávali obě branky mladí hráči, což je příslibem i dál. "Chyběli nám někteří hráči, tak jsme sestavu pozměnili a mladíci zabojovali. Řekl bych, že nejlepšími hráči byli Stöger a Bílý. Na lajnách jsme je v první půli asi trochu uvařili. Měli tam plno náběhů, z toho pramenily šance i naše góly. Ve druhé půli jim docházely síly a již jsme neměli zbraně do útoku,“ dodal k utkání trenér.