/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další jarní kolo fotbalového krajského přeboru přineslo okresní derby ze Strakonicka. Hráči Junioru na Křemelce zlomili odpor Oseka a zvítězili 3:1.

Nástup na utkání Junior - Osek. | Video: Jan Škrle

Junior Strakonice – Osek 3:1 (1:0)

Branky: 39. Zahrádka, 53. a 54. Krejčí – 63. Hoch. ŽK: 2:2 (Váchal, Míčka – Kuneš, Němeček). ČK: 0:1 (70. Kuneš). Rozhodčí: Boček – Šťastný, Vican. Diváci: 280.

Sestavy – Junior: Winter – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Váchal (77. Prajzler), Janoch, Zahrádka, Bílý (88. Máška) – Míčka (85. Pomej) – Krejčí (90. Stöger). Osek: Pokorný – Němeček (76. Zelenka), Kuneš, D. Říský, Matěj Čapek – Brabec (66. Carda), Hoch, Martin Čapek (87. Florián), Zhyhora (55. Balogh) – Hosnedl, J. Říský.

Junior na jaře posbíral ze dvou utkání čtyři body, Osek pouze jeden. I to na domácím hřišti favorizovalo Strakonické, přestože se říká, že derby nemá favorita.

„Musíme být spokojeni. Vyhráli jsme těžký zápas, navíc derby. To bývá vždy nevyzpytatelné. Začátek byl z obou stran nervozní, vyrovnaný, prakticky bez šancí. Nás pak dostal do vedení Zahrádka po centru Bílého. Ke konci poločasu jsme byli lepším týmem a mohli jsme vedení i navýšit. Na druhé straně nás jednou podržel gólman Winter, který za nás chytal první zápas v krajském přeboru. Musím ho pochválit, v zápase chytil tři těžké střely a držel nás ve vedení. V poločase jsme vedli zaslouženě, když jsme eliminovali silné stránky Oseka s Hosnedlem a Říským vpředu. Chodily tam dlouhé nákopy od Hocha, které jsme pochytali. My dominovali na balonu, lépe kombinovali. Ve druhé půli jsme dali dva rychlé góly a rozhodli. Mrzí mě inkasovaný gól, bylo to po tečované střele z vápna do protipohybu gólmana. Jinak jsme byli celkově lepší, když jsme mohli vedení navýšit, ale žádné drama jsme již nepřipustili a podle mého i zaslouženě vyhráli,“ shrnul utkání strakonický trenér Přemysl Šroub.

Junior se vyhoupl do skupinky týmů, které bojují o sedmé až páté místo. Před zápasem se silnou Třeboní mohou tedy být Strakoničtí v klidu. „Fotbal si nyní užíváme. Jsme na vlně, kdy jsme myslím deset kol neprohráli, takže spokojenost. Do Třeboně pojedeme v roli outsidera, můžeme tam jen získat. Týmu věřím, máme svou sílu, zvedli jsme se takticky. Třeboň doma neprohrává, doma porazila Hlubokou, takže tam pojedeme jen získat,“ dodal k dalšímu programu trenér Šroub.

Na straně Oseka samozřejmě spokojenost panovat nemohla. „Fotbal moc krásy nepobral. Bylo to klasické derby bez větších fotbalových věcí. Spíše to bylo o bojovnosti a kvalitě hry nepomohla ani kvalita trávníku. Zvítězil šťastnější tým, který byl schopen proměnit své šance. My se v prvním poločase dostali do pár pěkných situací, ale neproměnili je. Domácí nás potrestali po naší chybě a pak se nám znovu nepovedl nástup do druhého poločasu, kdy jsme inkasovali dva slepené góly. Zápas se tím prakticky rozhodl. My pak sice snížili, ale následně přišlo vyloučení a nebylo sil na zvrat. Zápas se dohrával a my odjeli bez bodu. Domácí byli úspěšnější v koncovce, takže si zasloužili tři body,“ komentoval utkání manažer Oseka Karel Hoch.